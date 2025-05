Par ici ! : la boussole qui réinvente la balade urbaine sur iPhone et Watch

Vous en avez assez des GPS qui dictent chaque pas et vous privent du plaisir de la découverte ? L’app « Par ici ! », conçue par le développeur français Benoît Caron, propose une approche radicalement différente de la navigation piétonne. Disponible gratuitement sur iPhone et Apple Watch, cette application minimaliste mise tout sur la simplicité et la liberté de mouvement, en s’appuyant sur la carte Apple Plans pour une intégration parfaite à l’écosystème Apple.

Une navigation à l’instinct, sans contrainte

Avec « Par ici ! », oubliez les tracés imposés et les instructions vocales. Ici, l’interface se limite à une boussole qui indique la direction et la distance à vol d’oiseau vers la destination de votre choix. Il suffit de saisir une adresse, et l’app vous laisse le champ libre pour flâner, improviser et explorer les détours inattendus. Ce concept encourage à lever les yeux de son écran pour mieux profiter de l’environnement, un vrai plus pour ceux qui aiment redécouvrir leur ville autrement. Même dans une ville que vous connaissez déjà, vous découvrirez forcément de nouveaux lieux en passant par des routes inhabituelles !

L’application est extrêmement légère, ne collecte aucune donnée personnelle et ne nécessite aucune inscription. Elle séduit par son approche respectueuse de la vie privée et sa prise en main instantanée. Idéale pour les explorateurs urbains, les touristes ou simplement les curieux, elle s’inscrit dans la tendance des apps qui privilégient l’expérience utilisateur à la surenchère de fonctionnalités.

Compatibilité Apple Watch et axes d’amélioration

« Par ici ! » est également disponible sur Apple Watch, ce qui permet de garder les mains libres et de consulter la direction d’un simple coup d’œil au poignet. Cependant, il n’existe pas encore de synchronisation directe entre l’iPhone et la Watch : il n’est donc pas possible de lancer un trajet sur l’iPhone et de le poursuivre sur la montre, un manque qui pourra être comblé dans de futures mises à jour.

Parmi les autres axes d’amélioration, on note une recherche d’adresse parfois capricieuse et l’impossibilité de sélectionner un point de destination directement sur la carte. Mais il s’agit d’une première version, et on imagine bien des évolutions régulières, portées par les retours des utilisateurs.

Une app sans prétention mais pleine de promesses

« Par ici ! » n’a pas vocation à concurrencer les géants de la navigation, mais elle propose une alternative rafraîchissante pour tous ceux qui veulent se perdre… sans jamais vraiment perdre le nord. Son minimalisme assumé, son respect de la vie privée et sa compatibilité avec l’écosystème Apple en font une petite pépite à tester absolument lors de vos prochaines balades urbaines.

Pour ceux qui rêvent de redécouvrir leur ville, ou simplement de marcher sans se laisser guider par la main, « Par ici ! » est l’alliée parfaite. Une app simple, gratuite, et qui donne envie de sortir explorer, tout simplement.

Télécharger l'app gratuite Par ici !