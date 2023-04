Heart Analyzer v10 se réinvente sur l'Apple Watch

Comme attendu, Heart Analyzer est passé à la version 10 cette semaine, apportant quelques changements majeurs à la populaire application de suivi cardiaque, notamment un tableau de bord refondu, une application Watch rafraîchie, des graphiques améliorés et de nouvelles complications de suivi.

Heart Analyzer améliore grandement l'expérience

Voici les points clés de cette mise à jour :

Une toute nouvelle expérience iPhone en commençant par le tableau de bord

Passez d'un jour à l'autre, faites défiler les graphiques et entrez dans les détails grâce à un tout nouveau design.

L'onglet Insights et la section Deep Analytics ont été repensés et comprennent des graphiques améliorés.

Une application Watch rafraîchie avec plus de données de santé que jamais

De nouvelles complications pour le suivi de la VRC et des mises à jour des complications existantes

Le nouveau tableau de bord a été conçu pour permettre aux utilisateurs de mieux parcourir les informations jour par jour, tout en offrant un résumé de la fréquence cardiaque et d'autres données de santé vitale. Si les cartes présentées sont plus claires, les clients Premium peuvent même filtrer et trier les données.



Autre nouveauté dans la version 10, la vue "Insights" qui permet de consulter des mesures et des graphiques actualisés sur les différents types de santé vitale. Les tendances des 30 derniers jours sont comparées à celles des 30 jours précédents, et les rapports sur le cœur sont plus précis et attrayants.



L'adoption de l'API Swift Charts d'Apple, en particulier, est un point fort de l'application. Comme l'explique le développeur dans un billet de blog :

Jusqu'à présent, Heart Analyzer s'appuyait principalement sur des graphiques personnalisés conçus pour afficher des résumés de la fréquence cardiaque à votre poignet, pour représenter graphiquement votre récente fréquence cardiaque dans une complication et bien d'autres choses encore. Ces graphiques étaient révolutionnaires à l'époque, mais Swift Charts me permet de moderniser l'application avec des graphiques toujours plus précis et lisibles.



Si vous utilisez iOS 16 et WatchOS 9, vous trouverez ces nouveaux graphiques dans toute l'app. Avec des graphiques linéaires, à barres, de surface et de plage implémentés dans l'appli, la visualisation de vos données n'a jamais été aussi simple. Pour la saturation en oxygène du sang, la variabilité de la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, Heart Analyzer propose désormais des graphiques de plage mis à jour.



Ces graphiques continuent d'indiquer les valeurs moyennes de la journée, mais les barres verticales représentent désormais les 10e et 90e percentiles des données. Des marqueurs indiquent également les valeurs maximales et minimales de la journée. Ces barres de percentiles permettent de mieux comparer les changements d'un jour à l'autre en veillant à ce que les pics de données aient moins d'effet sur l'image globale.

Outre les nouveaux graphiques, la section "Analyse" de l'application comprend désormais de nouveaux types de santé. Les moyennes de la condition physique cardiovasculaire et du temps de sommeil peuvent être suivies sur les quatre dernières années, tout comme les mises à jour de tous les autres types de santé.

La version Apple Watch évolue aussi

Dans le même temps, sur l'application pour l'Apple Watch, la nouvelle présentation des données est de mise, ce qui signifie que tous les graphiques peuvent désormais être touchés pour révéler des détails supplémentaires. Les complications ont également été rafraîchies, et il existe une nouvelle complication VFC (Variabilité de la fréquence cardiaque) récente qui fonctionne en conjonction avec la nouvelle fonctionnalité "Historique AFib" et affiche les 12 dernières heures de données VFC.



La nouvelle mise à jour de Heart Analyzer v10 est gratuite pour les utilisateurs gratuits et premium avec des appareils fonctionnant sous iOS 16 et watchOS 9.

Télécharger l'app gratuite Heart Analyzer: Cardio Monitor