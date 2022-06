watchOS 9 : Apple s'exprime sur l'historique AFib et le suivi des étapes du sommeil

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir



Apple a dévoilé le 6 juin la mise à jour watchOS 9 pour toutes les Apple Watch à partir de la Series 4, les deux principales nouveautés sont sans aucun doute l'historique de l'AFib et le suivi des étapes de sommeil. Pour la première fois depuis les annonces, deux dirigeants d'Apple ont expliqué pourquoi Apple a choisi de prendre ce chemin pour ces nouvelles fonctionnalités de santé.

Les dirigeants d'Apple décrivent un long travail

Avec watchOS 9, Apple va encore faire un bond phénoménal dans le domaine de la santé, à commencer par l'historique AFib.

Comme vous le savez, l'Apple Watch est capable de réaliser un ECG et vous dire si vous avez une fibrillation auriculaire. Avec la future mise à jour de la célèbre montre connectée, Apple va apporter en plus du diagnostic, un historique aux personnes qui ont obtenu ce résultat.



Jeff Williams, le chef des opérations chez Apple a expliqué au média TechCrunch à quel point c'était une petite révolution et a rappelé que la FDA aux États-Unis avait approuvé cette nouveauté :

Tout ce que nous faisons dans le domaine de la santé est basé sur la science, et l'historique de l'AFib a été validée dans une étude clinique, les participants portant à la fois une Apple Watch et un appareil de référence autorisé par la FDA. Dans cette étude, la différence moyenne dans les mesures hebdomadaires entre les deux appareils est en fait inférieure à 1%.

Grâce à l'AFib historique, un patient atteint de fibrillation auriculaire chronique (dont le traitement n'apporte pas de résultat) pourra obtenir jour par jour des statistiques détaillées en lien avec son trouble du rythme cardiaque. Cela lui sera utile, mais aussi pour son cardiologue qui pourra récupérer des données sur une plus longue durée qu'avec des tests sur une courte période.

Rappelons tout de même que si l'AFib historique est prêt pour un lancement aux États-Unis dès la disponibilité de watchOS 9, ce ne sera pas le cas pour tous les pays, Apple se doit de recueillir des autorisations au cas par cas.

Autre sujet : le suivi du sommeil

L'interview s'est poursuivi avec une nouveauté de watchOS 9 qui va probablement concerner nettement plus de monde : le suivi du sommeil par étape.

Avec watchOS 9, l'Apple Watch va être capable de vous afficher le temps passé à chaque cycle de sommeil : réveillé, sommeil paradoxal, sommeil central et sommeil profond.



Le vice-président des technologies de remise en forme Jay Blahnik a déclaré :

Avant les stades de sommeil, nous étions vraiment concentrés sur l'aide aux gens à atteindre leurs objectifs de durée du sommeil, car c'est vraiment important - cette cohérence - mais nous voulions aller un peu plus loin et creuser dans la science, et fournir aux utilisateurs plus d'informations sur leurs cycles de sommeil

Il poursuit en expliquant qu'une telle nouveauté a été possible grâce à la sollicitation de certains composants au cœur de l'Apple Watch. L'accéléromètre et le capteur de fréquence cardiaque figurent parmi les deux composants clés pour détecter et comprendre la durée de vos phases de sommeil.



Retrouvez l'interview au complet