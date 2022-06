Toutes les nouveautés de watchOS 9 à la WWDC 2022

⏰ Hier à 20:27 (Màj hier à 21:08)

Julien Russo

L'Apple Watch ne quitte jamais votre poignet, prenez quelques minutes pour découvrir les nouveautés à venir sur watchOS 9, la nouvelle grosse mise à jour destinée à la montre connectée d'Apple, prévue pour septembre 2022. Elle sera disponible à partir de l'Apple Watch 4.

watchOS 9 : évolution

Le mois de juin 2022 ne déroge pas à la règle, Apple profite de sa conférence dédiée aux développeurs #WWDC pour présenter les nouveautés logicielles à venir. Du côté de sa montre connectée, l'Apple Watch, et de watchOS, Apple a une fois de plus voulu améliorer son système avec une quantité importante de nouvelles fonctionnalités pour fluidifier l'expérience utilisateur. Inutile de tourner autour du pot, passons directement à la liste des nouveautés à venir sur watchOS 9.

4 nouveaux cadrans

Apple propose l'arrivée de 4 nouveaux cadrans qui seront exclusivement disponibles sur watchOS 9 et pour toutes les Apple Watch

Les utilisateurs de watchOS 9 pourront découvrir ces 4 nouveaux cadrans : astronomie, lune, nombres et urbain.

Comme vous pouvez le constater, Siri obtient à un cadran rien qu'à lui, cela permettra d'avoir un accès rapide à l'assistant vocal sans avoir besoin de dire "Dis Siri" ou rester appuyé sur la Digital Crown.

Un API pour les appels VoIP

Bonne nouvelle pour les applications tierces du type WhatsApp, Facebook Messenger... Elles pourront proposer à leurs utilisateurs des appels directement sur la montre connectée. Apple proposait jusqu'ici que les appels classiques ou FaceTime, c'est une première et une magnifique ouverture envers les apps tierces !

Une application podcast basée sur la découverte

Les utilisateurs de watchOS 9 pourront découvrir une toute nouvelle application dédiée aux podcasts. Apple a tout misé sur la découverte des nouveaux podcasts, la nouvelle version permettra aussi de retrouver facilement les nouveaux épisodes des podcasts qu'on a l'habitude de suivre attentivement chaque semaine/mois.

L'application Exercice évolue

Apple propose des nouveautés jamais vues sur une application dédiée aux exercices sur une montre connectée.

L'app Exercice a mis le paquet sur la course à pied avec plusieurs nouvelles mesures comme les mouvements du torse, des bras, la longueur de foulée, le relief du parcours... On peut même ajouter des étapes en préparant son run.

Comme vous pouvez le remarquer ci-dessus, l'application Forme a reçu quelques modifications sur iOS 16.

Apple améliore le suivi du sommeil avec watchOS 9

Parce que le suivi du sommeil avait besoin d'une grosse amélioration, Apple ajoute plusieurs éléments supplémentaires qui vont permettre d'obtenir un suivi de sommeil qui approchera la perfection !

Les phases de sommeil sont mieux analysées et intégrées à l'app Santé. On saura à quel moment de la nuit, on a été réveillé et la qualité du sommeil.

Apple s'engage donc à proposer avec watchOS 9 un suivi du sommeil plus précis et avec des historiques précis des moments clés de votre nuit !

Comparez vos données cardiaques sur plusieurs journées

Apple ajoute le suivi du rythme cardiaque

Grâce à cette nouveauté, vous aurez une nouvelle façon de voir comment bat votre cœur sur toute une journée, vous pourrez aussi comparer les statistiques avec des jours précédents.

Cela permet de mieux comprendre des problèmes cardiaques et même d'aider un cardiologue à récupérer plus de données sur une longue durée.



Toujours dans le domaine de la santé, Apple propose le suivi des médicaments. Une aide pour savoir où vous en êtes, quel médicament vous avez pris aujourd'hui et lesquels il vous reste à prendre. Une idée fantastique pour les utilisateurs qui ont un traitement important à prendre au quotidien.

L'Apple Watch pourra vous faire des rappels sous forme de notifications ! Plus d'excuse pour oublier de prendre vos médicaments.

Toutes les nouveautés de watchOS 9

Compatibilité de watchOS 9

La nouvelle version majeure de watchOS est compatible avec :

L'Apple Watch 4

L'Apple Watch 5

L'Apple Watch 6

L'Apple Watch 7

L'Apple Watch SE

Les dates de sortie de watchOS 9 bêta

Vous connaissez la musique, la bêta va dans un premier temps être lancée à partir du mois de juin pour vérifier durant plusieurs semaines que tout fonctionne correctement. C'est également l'occasion pour Apple d'ajouter et de modifier certaines fonctions et paramètres suite aux retours des bêta-testeurs.



S'il n'y a pas de problème d'ici là, Apple prévoit de lancer watchOS 9 en septembre pour tous les utilisateurs. Une mise à jour que vous retrouverez comme d'habitude dans la section Réglages -- Général -- Mise à jour logicielle.



(Les dates précises seront ajoutées dans les prochaines minutes, elles n'ont pas encore été communiquées par Apple)