tvOS 26 : nouveautés et compatibilités potentielles avant la WWDC

La prochaine mise à jour logicielle tvOS 26 d'Apple devrait prendre en charge tous les modèles Apple TV compatibles avec l'acuel système d'exploitation tvOS 18, selon un compte privé fiable sur X, connu pour ses prédictions précises sur les mises à jour logicielles.

Une bonne nouvelle pour l'Apple TV

Si cette information se confirme — ce sera le cas lundi soir — tvOS 26 sera compatible avec les modèles suivants, y compris l'Apple TV HD, vieille de dix ans :

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1ère génération, 2017)

Apple TV 4K (2e génération, 2021)

Apple TV 4K (3e génération, 2022)

Au lieu de nommer la prochaine version tvOS 19, Apple devrait l'appeler tvOS 26, en phase avec le cycle de sortie de septembre 2025 à septembre 2026 pour toutes ses mises à jour logicielles cette année, selon notre source.



La mise à jour apportera un design inspiré de visionOS à tvOS, en écho aux changements attendus pour iOS, iPadOS et macOS. En se basant sur les rumeurs concernant iOS 26, tvOS 26 devrait présenter une interface élégante de style visionOS avec des éléments translucides, des menus flottants, des éléments graphiques arrondis et un effet de verre créé par des jeux de lumière et d'ombre, comme suggéré dans les visuels promotionnels du WWDC d'Apple.

Les nouveautés de tvOS 26

Parmi les fonctionnalités supplémentaires, on peut s'attendre à de nouveaux économiseurs d'écran, une application de jeux multiplateforme, une synchronisation Wi-Fi et peut-être de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA. Rendez-vous lundi soir à 19 heures, heure de Paris, pour suivre le keynote en direct sur iSoft ! Pensez à télécharger notre application gratuite sur toutes les plateformes Apple.