iPhone 11 minimum pour installer iOS 26

Avec l’arrivée imminente d’iOS 26, le nouveau nom d’iOS 19, Apple s’apprête à introduire une mise à jour majeure aux allures futuristes. Mais cette évolution s’accompagne aussi d’un tri dans les anciens modèles : certains iPhone perdront leur accès aux futures versions du système.

Compatibilité : quels iPhone recevront iOS 26 ?

Apple s’apprête à dévoiler iOS 26 lors de la WWDC 2025, prévue le 9 juin. Cette mise à jour marque un tournant majeur, tant sur le plan esthétique que fonctionnel, en introduisant une refonte visuelle inspirée de visionOS et en intégrant des fonctionnalités avancées basées sur l’intelligence artificielle.

Selon des informations fiables relayées par MacRumors, iOS 26 sera compatible avec les modèles suivants :

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Tous les iPhone 17 bien évidemment

Les iPhones XR, XS et XS Max ne seront pas compatibles avec iOS 26, iOS 18 étant leur dernière mise à jour majeure. Cependant, ces modèles continueront de recevoir des mises à jour de sécurité pendant un certain temps. C’est une différence notable avec notre information de fin 2024, Apple avait initialement envisagé de conserver les iPhone XS et XR pour iOS 19 / 26.

Une refonte visuelle majeure

iOS 26 introduit une interface repensée, s’inspirant de visionOS, avec des éléments transparents, des barres de navigation flottantes et des icônes modernisées. Cette évolution vise à unifier l’expérience utilisateur sur l’ensemble des appareils Apple, y compris iPadOS 26 et macOS 26.

Des fonctionnalités intelligentes renforcées

L’intelligence artificielle occupe une place centrale dans iOS 26 :

Siri amélioré : une version plus intelligente et contextuelle de l’assistant vocal.

Gestion de la batterie optimisée : un mode utilisant l’IA pour prolonger l’autonomie en analysant les habitudes d’utilisation.

Traduction en temps réel : intégrée aux AirPods pour des conversations fluides dans différentes langues.

Mode bureau via USB-C : pour les iPhone compatibles, une interface multitâche similaire à Stage Manager lorsqu’ils sont connectés à un écran externe.

Améliorations des applications natives

Plusieurs applications bénéficient de mises à jour significatives :

Notes : prise en charge du Markdown pour une mise en forme plus flexible.

Messages : arrivée des sondages dans les conversations de groupe et de la traduction automatique des messages

CarPlay : interface repensée avec des éléments translucides et nouvelles options d’accessibilité, comme la reconnaissance sonore pour détecter les pleurs d’un bébé.

Calendrier de déploiement