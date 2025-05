Les éléments de visionOS que l'on va retrouver dans iOS 26, macOS 26, watchOS 26 etc

Apple s’apprête à révolutionner ses systèmes d'exploitation, iOS en tête, par deux moyens. Le premier est un renommage uniforme avec l'année comme numérotation, délaissant ainsi iOS 19 pour iOS 26, macOS 16 pour macOS 26, tvOS 19 pour tvOS 26 et watchOS 12 pour watchOS 26. L'autre point, finalement plus intéressant pour les clients, est le design repensé, inspiré de visionOS. Les ingénieurs ont repris, et probablement adaptés, les éléments clés de visionOS suivants.

Transparence

Surnommé en interne « Solarium », le projet de refonte d’iOS 26 met l’accent sur une esthétique translucide et lumineuse, à l’image d’une pièce entièrement vitrée. Dans visionOS, les menus translucides se fondent dans l’environnement pour une immersion optimale, grâce à la réalité augmentée. iOS 26 pourrait adopter une transparence similaire dans des applications comme Photos, permettant aux couleurs et à la lumière de l’arrière-plan de transparaître pour un effet léger et discret. Mais il n'est pas clair comme la firme va capter l'ambiance de la pièce dans laquelle vous êtes. La finition "glass" d'Apple serait en tout cas un marqueur de différenciation fort par rapport à un Android 16 clivant.

Notre application iSoft sur Vision Pro.

Effets d’éclairage dynamiques

Dans visionOS, les éléments translucides réagissent à l’éclairage réel. Bien que les écrans d’iPhone ne puissent pas reproduire cela entièrement, iOS 26 pourrait introduire des effets d’éclairage et d’ombres subtils qui changent avec les mouvements de l’appareil (via le gyroscope). Le YouTuber Jon Prosser mentionne un effet de reflet sur les boutons de l’écran de verrouillage, et des ombres dynamiques ou des couleurs adaptatives pourraient enrichir les widgets et applications.

Navigation et menus flottants

Depuis sa toute première version, visionOS propose des menus et barres de navigation flottants qui semblent suspendus dans l’espace. iOS 26 pourrait imiter cet effet avec des ombres et des nuances subtiles, donnant aux éléments d’interface une impression de relief et un effet de flou en profondeur par rapport au contenu en arrière-plan. Attendez-vous à un virage vers des barres d’outils alignées en haut, en phase avec les tendances de visionOS. À noter qu'iPadOS 18 a déjà entrepris ce virage avec un menu flottant.

Design arrondi

Bien qu’iOS utilise déjà des formes arrondies pour les icônes et les menus, visionOS va plus loin avec des éléments en forme de pilule et des coins fortement arrondis, ainsi que des icônes d’applications parfaitement rondes. iOS 26 pourrait adopter des bords plus arrondis, bien que, selon le leaker Jon Prosser, les icônes rondes pourraient être optionnelles pour éviter de ressembler au design d’Android, préservant ainsi le célèbre « carré arrondi » d’iOS.

Interface simplifiée

visionOS privilégie la simplicité avec des polices épurées, du texte en gras et des mises en page espacées pour faciliter l’interaction. iOS 26 pourrait rationaliser la navigation et les menus pour un aspect moins encombré et plus aéré. Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 26 mettra l’accent sur la cohésion entre plateformes, rendant le système plus simple, plus rapide et plus facile à maîtriser.

Design unifié sur toutes les plateformes

Comme expliqué au départ, la refonte ne concerne pas seulement iOS 26, mais s’étend à macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 et tvOS 26, garantissant une expérience cohérente. Apple fournira probablement des lignes directrices de design actualisées pour permettre aux développeurs d’aligner les applications tierces sur cette vision.

Il ne reste plus que quelques jours avant d'en avoir le coeur net, Apple dévoilera en effet le nouveau design lors de la WWDC le 9 juin 2025, pendant le keynote de 19h00, disponible en direct et à suivre sur iPhoneSoft. Dans la foulée de l'évènement, nous aurons accès à la première bêta, suivie d'une bêta publique en juillet et un lancement public en septembre.