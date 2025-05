Material 3 Expressive, future interface d'Android 16 et concurrente d'iOS 19

Après la rumeur, Google a dévoilé Material 3 Expressive, la nouvelle évolution de son langage de design pour Android et Wear OS. Plus coloré, dynamique et personnalisable, ce style marque une rupture avec le minimalisme classique pour offrir une expérience plus vivante et émotionnelle aux utilisateurs.

L'iOS d'Android

Le 13 mai 2025, lors de l’événement The Android Show: I/O Edition, Google a dévoilé Material 3 Expressive, une évolution majeure de son langage de design pour Android et Wear OS. Cette mise à jour vise à offrir une expérience utilisateur plus personnalisée, dynamique et émotionnelle, en s’appuyant sur les fondements de Material You introduits avec Android 12.

Une esthétique audacieuse et personnalisable

Material 3 Expressive introduit une palette de couleurs vibrantes, des typographies audacieuses et des animations fluides pour créer une interface plus engageante. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser davantage leur expérience, avec des thèmes dynamiques s’étendant à travers les applications Google telles que Gmail et Google Photos. Les arrière-plans légèrement flous ajoutent une profondeur visuelle, améliorant la concentration sur le contenu principal.

Nouvelles fonctionnalités sur Android 16

Avec l’arrivée d’Android 16, plusieurs améliorations notables accompagnent le nouveau design :

• Animations et retours haptiques améliorés : des transitions plus naturelles et des vibrations subtiles enrichissent l’interaction utilisateur.

• Personnalisation des réglages rapides : les utilisateurs peuvent réorganiser et redimensionner les tuiles pour un accès plus intuitif aux fonctions essentielles.

• Live Updates : inspiré des Live Activities d’iOS, cette fonctionnalité affiche des notifications persistantes sur l’écran de verrouillage pour suivre en temps réel des services comme les livraisons ou les trajets.

Intégration sur Wear OS 6

Material 3 Expressive s’étend également aux montres connectées avec Wear OS 6, apportant :

• Animations adaptées aux écrans circulaires : une navigation plus fluide et visuellement cohérente avec la forme des montres.

• Notifications enrichies : affichage d’images et d’avatars pour une meilleure lisibilité.

• Amélioration de l’autonomie : jusqu’à 10 % de gain de batterie grâce à des optimisations logicielles.

Une réponse aux attentes des utilisateurs

Selon Google, cette refonte est le fruit de recherches approfondies auprès de plus de 18 000 participants. Les résultats indiquent une préférence marquée, notamment chez les 18-24 ans, pour des interfaces plus expressives et personnalisables, contrastant avec le minimalisme souvent associé à iOS.

Disponibilité

Material 3 Expressive sera déployé avec Android 16 sur les appareils Pixel plus tard cette année, avant d’être étendu à d’autres appareils Android. Les montres compatibles recevront la mise à jour vers Wear OS 6 dans le même calendrier.