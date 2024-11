Google lance Android 16 en Preview sur les Pixel

En prévision de la sortie d'Android 16 au deuxième trimestre 2025, Google a (déjà) lancé la Developer Preview pour ses Pixel. Oui, la firme de Mountain View est en avance, d'habitude elle lance les premières bêtas en février. Avec trois mois d'avance et juste après le lancement d'Android 15, Android 16 DP1 permet aux fabricants d'appareils de mettre à jour leurs produits plus tôt, ainsi qu'aux développeurs de découvrir les premières nouveautés.

Les nouveautés d'Android 16

Parmi les nouveautés marquantes d'Android 16, on trouve seulement trois points à date selon le communiqué :

Améliorations du sélecteur de photos : de nouvelles API permettent aux applications d'intégrer le sélecteur de photos du système de manière plus transparente dans leur interface, améliorant ainsi l'expérience utilisateur en permettant la sélection de médias sans accorder de larges autorisations. Health Connect : les applications peuvent désormais gérer les dossiers médicaux au format FHIR avec le consentement de l'utilisateur Privacy Sandbox : cette première version inclut également les dernières mises à jour de Privacy Sandbox pour de meilleurs contrôles de confidentialité des utilisateurs.

On est loin d'une révolution, mais il ne s'agit que de la première version. On devrait en savoir plus courant 2025, Google voulant certainement garder quelques nouveautés sous le coude.

Calendrier de sortie

Deux "aperçus" sont prévus pour les développeurs ; le premier est maintenant disponible, un autre sera disponible le mois prochain.



Ensuite, à partir de janvier 2025, le programme bêta d'Android 16 débutera, offrant un accès plus facile aux mises à jour.



Google vise à y parvenir d'ici mars 2025 avec la sortie de la version bêta 3, en s'assurant que les API de base et les comportements du système sont finalisés.

Prise en charge des appareils

La version Android 16 Developer Preview 1 (BP21.241018.009) avec le correctif de sécurité de novembre 2024 est disponible pour de nombreux modèles Pixel, y compris la série Pixel 6 jusqu'à la dernière série Pixel 9, ainsi que l'émulateur Android.

Avertissement

Les utilisateurs actuellement sur Android 15 QPR2 Beta 1 doivent noter que la transition vers cette version Developer Preview nécessite un effacement complet de l'appareil. Tout est indiqué sur la page de téléchargement d'Android 16.