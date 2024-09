La Google I/O 2024 aura lieu le 14 mai avec Android 15

Suite à l'énigmatique message "Break the loop" d'hier, Google a annoncé que la conférence I/O 2024 aura lieu le mardi 14 mai à 18 heures (heure française).



Le keynote d'ouverture sera animée par le PDG Sundar Pichai à l'amphithéâtre Shoreline à Mountain View, en Californie. Elle sera suivie de la conférence des développeurs et de sessions techniques à la demande.

Avant la WWDC, la Google I/O

Depuis 2016, Google a repris une habitude d'Apple en organisant une conférence des développeurs dans la salle de concert située à côté de son siège, mais il n'y a pas eu de spectacle en 2020 et l'année suivante, la conférence s'est déroulée entièrement en ligne. Pour cette année, il y aura un "petit public en direct" et un livestream pour tous les autres. Les personnes présentent sur place auront droit à une deuxième journée de programmation en direct le 15 mai. Par le passé, la conférence I/O s'étendait sur trois jours, mais elle n'a été limitée à une seule journée ces deux dernières années.

Google publiera l'ordre du jour et la liste des sessions à l'approche de la conférence I/O 2024. L'inscription en ligne commence aujourd'hui et est gratuite sur le site de Google.



L'inscription à Google I/O 2024 vous permet de rester informé du programme et du contenu, ainsi que des actualités pertinentes pour les développeurs, par courrier électronique. En tant qu'inscrit, vous pouvez également créer un profil de développeur pour tirer le meilleur parti de l'expérience numérique en sauvegardant et en visualisant le contenu qui vous concerne.



Attendez-vous à une multitude d'annonces concernant l'IA et bien plus encore sur Android 15. La conférence I/O est l'occasion idéale pour Google de présenter Android XR en détail, pour un futur casque de réalité mixte façon Vision Pro. Sur le plan matériel, nous nous attendons à ce que le Pixel 8a soit annoncé, et pourquoi pas un aperçu du Pixel 9. Lors de la conférence de l'année dernière, Google a dévoilé son smartphone Pixel Fold, ainsi que ses Pixel 7a et Pixel Tablet.



Pour mémoire, Apple doit lancer la WWDC 24 début juin, avec notamment les nouvelles mises à jour iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, macOS 15 et visionOS 2.