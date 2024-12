Phishing : les iPhone plus vulnérables que les Android en 2024 ?

Selon un rapport détaillé de Lookout sur les menaces mobiles du troisième trimestre 2024, une analyse portant sur plus de 220 millions d'appareils révèle des tendances surprenantes en matière de cybersécurité mobile. Si les iPhone sont davantage touchés par certaines attaques, cela ne remet pas fondamentalement en cause leur réputation en matière de sécurité.

Une surexposition des appareils iOS aux attaques de phishing

Les chiffres sont éloquents : 19% des appareils iOS en entreprise ont été exposés à au moins une tentative de phishing durant les trois premiers trimestres de 2024, contre 10,9% pour les appareils Android. Cette différence s'explique en grande partie par la forte présence des iPhone en entreprise — le rapport indique que les appareils iOS sont plus de deux fois plus nombreux que les Android dans l'environnement professionnel.



Le rapport note une augmentation préoccupante de 17% des tentatives de vol d'identifiants et de phishing ciblant spécifiquement les entreprises par rapport au trimestre précédent. Les attaquants privilégient désormais des approches plus ciblées plutôt que des campagnes massives sans distinction.

Un écosystème qui reste globalement plus sécurisé

Malgré ces statistiques, il est important de nuancer ces résultats. L'architecture fermée d'iOS et ses contrôles de sécurité stricts continuent d'offrir une protection robuste contre les malwares et autres menaces avancées. Le rapport souligne d'ailleurs que la majorité des malwares détectés (comme BnkRat, SpySolr, ValadSpy) ciblent principalement la plateforme Android.



Les chercheurs ont identifié 473 millions de sites de phishing depuis 2019, avec une augmentation notable de la sophistication des attaques. Les cybercriminels utilisent de plus en plus l'usurpation d'identité des cadres dirigeants et créent des situations d'urgence pour manipuler les employés, une technique qui fonctionne indépendamment du système d'exploitation.

L'évolution des menaces et les défis à venir

L'émergence de l'IA et des modèles de langage pose de nouveaux défis en matière de cybersécurité mobile. Les attaquants peuvent désormais automatiser et personnaliser leurs tentatives de phishing à grande échelle, les rendant plus crédibles et donc plus dangereuses.



La situation pourrait évoluer en Europe avec l'ouverture forcée de l'écosystème iOS au sideloading. Si Apple met en garde contre les risques potentiels, son écosystème conserve de solides protections intégrées, notamment grâce à des mises à jour régulières et un processus de validation des applications qui reste rigoureux, même dans le contexte des nouvelles régulations européennes. En effet, Apple continue de valider toutes les applications, y compris celles installées en dehors de l'App Store.



Cette étude nous rappelle qu'une bonne sécurité repose avant tout sur la vigilance des utilisateurs et le maintien à jour des systèmes, quel que soit l'appareil utilisé. Les iPhone conservent leur avantage en matière de sécurité globale, même si leurs utilisateurs doivent rester attentifs aux tentatives de phishing qui les ciblent particulièrement.



Source