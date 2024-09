Apple lance la notarisation des applications iPadOS 18 en Europe

Le règlement de l'App Store a été mis à jour pour prendre en compte l'examen des applications iPadOS distribuées hors de l'App Store au sein de l'Union européenne, soit la notarisation. Un processus de vérification qui permet à Apple de vérifier que le niveau de sécurité des applications "sideloadées" est satisfaisant, tout comme elle le fait sur iPhone depuis iOS 17.4 pour des applications comme AltStore, Delta et autre Epic Games Store, mais aussi depuis des années sur macOS.

Les applications iPadOS 18 distribuées dans l'Union européenne

À partir du 16 septembre, les utilisateurs de l'UE peuvent télécharger des applications iPadOS sur l'App Store et par le biais d'une distribution alternative. Comme indiqué en mai, la firme américaine explique aux développeurs que s'ils ont souscrit à l'Alternative Terms Addendum for Apps in the EU, les premières installations annuelles d'iPadOS commenceront à s'accumuler et le taux de commission inférieur de l'App Store s'appliquera automatiquement. Un calculateur est mis à la disposition dans App Store Connect.

Apple rappelle que d'autres moteurs de navigation que WebKit peuvent être utilisés dans les applications iPadOS, comme sur iOS.

Nous vous informons que les lignes directrices pour l'évaluation des applications ont été révisées afin d'ajouter l'iPadOS à la notarisation.

C'est quoi la notaristation ?

La notarisation pour les applications iOS et iPadOS est un examen de base qui s'applique à toutes les applications, quel que soit leur canal de distribution, et qui se concentre sur les politiques de la plateforme en matière de sécurité et de confidentialité et sur le maintien de l'intégrité de l'appareil. Grâce à une combinaison de contrôles automatisés et d'examens humains, Apple affirme que la notarisation permet de s'assurer que les applications sont exemptes de logiciels malveillants, de virus ou d'autres menaces pour la sécurité, qu'elles fonctionnent comme prévu et qu'elles n'exposent pas les utilisateurs à des fraudes flagrantes.



Les informations issues du processus de notarisation sont également utilisées pour les fiches d'installation des applications, qui décrivent en un coup d'œil les applications et leurs fonctionnalités avant que les utilisateurs ne les téléchargent, en indiquant le nom du développeur, des captures d'écran et d'autres informations essentielles. Les applications distribuées sur l'App Store continueront à respecter les normes strictes d'Apple en matière de sécurité et de protection de la vie privée des utilisateurs et seront soumises au processus standard d'évaluation des applications, y compris la notarisation et l'application des politiques en matière de contenu et de commerce.



En savoir plus sur la mise à jour des applications distribuées dans l'UE sur le site d'Apple.