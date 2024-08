Apple autorise les navigateurs web sans Webkit sur iOS

Que ce soit Google Chrome, Brave, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou encore Opera, tous ces navigateurs disponibles sur iOS sont obligés d'utiliser le moteur WebKit depuis qu'ils sont publiés sur l'App Store. Aujourd'hui, Apple annonce du changement, les navigateurs alternatifs vont pouvoir utiliser leur propre moteur, mais uniquement en Europe. Une fois encore, Apple se conforme à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne.

La fin de WebKit en Europe sur les navigateurs web tiers ?

Apple a annoncé une mise à jour majeure de sa politique en matière de l'utilisation de moteurs pour les navigateurs web alternatifs sur iOS, cela est en réponse à la législation récente sur les marchés numériques de l'Union européenne. Une des fonctionnalités les plus remarquables d'iOS 17.4 va être la possibilité pour les utilisateurs de l'UE de choisir un nouveau navigateur web par défaut directement depuis un écran d'accueil dans Safari. Les utilisateurs pourront choisir le navigateur qui correspond le mieux à leurs besoins et préférences.

Dans une rupture avec sa politique antérieure, Apple va permettre aux applications de navigateur web de fonctionner avec des moteurs autres que WebKit. Cette ouverture signifie que des navigateurs comme Chrome pourront utiliser leur propre moteur de rendu, offrant ainsi une expérience plus personnalisée et potentiellement plus rapide. Firefox et Google étaient déjà sur les rangs. Notez qu'il faudra utiliser une nouvelle API appelée BrowserEngineKit et que ces navigateurs ne pourront pas être distribués hors de l'UE. En gros, il faudra que les éditeurs maintiennent deux versions différentes.



iOS 17.4 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, permettant aux créateurs d'applications de s'adapter et de tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités. La version finale devrait être disponible pour le grand public dans les mois à venir. iOS 17.4 permettra en plus de cette nouveauté, le Sideloading, une première dans la distribution des applications.



