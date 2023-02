Mozilla travaille aussi sur Firefox pour iOS sans WebKit

Après Google, on apprend que Mozilla travaille également sur une version sans WebKit de Firefox pour iOS en prévision de changements dans les règles de la plateforme d'Apple.



D'après les informations de The Register, le dépôt GitHub de Mozilla contient du code pour la version iOS de Firefox avec des références à GeckoView, un wrapper (conteneur) pour le moteur de rendu Gecko de Firefox.

De vrais navigateurs indépendants sur iOS ?

Les règles de l'App Store d'Apple sont clairs depuis le début, les applications de navigation sur iPhone et iPad doivent utiliser le moteur de navigation WebKit fourni par la société, ce qui signifie que toute version de Firefox basée sur Gecko sera rejetée.

L'application, qui contient une page de réglages pour activer GeckoView, pourrait être destinée à des tests internes, mais les publications des développeurs de logiciels Mozilla sur GitHub suggèrent qu'il s'agit d'un "projet secondaire", avec une discussion ouverte sur "le bon Gecko Firefox sur iOS". La semaine dernière, il est apparu que l'équipe Chromium de Google travaille sur un nouveau navigateur Chrome pour iOS basé sur Blink, apparemment également dans l'attente d'un changement de politique du côté d'Apple.



Les moteurs de rendu des navigateurs affichent le texte et les images à l'écran. Lorsque les ingénieurs ajoutent de nouvelles fonctionnalités ou prennent en charge de nouvelles API, ils le font souvent par le biais d'ajouts au code du moteur de rendu.



Parfois, Apple, Google et Firefox sont d'accord sur ces nouvelles fonctionnalités et travaillent ensemble pour résoudre le problème. Quand ce n'est pas le cas, cela ne facilite pas la vie des développeurs de sites internet, ni celles des utilisateurs.



Face aux nombreuses enquêtes antitrust en cours partout dans le monde, et notamment tout récemment par l'administration Biden, Apple s'apprêterait à abandonner sa restriction sur le moteur de navigation, parallèlement à des mesures plus larges visant à permettre le sideloading et les App Stores tiers en Europe. La principale motivation de cette initiative est la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne, qui devrait contraindre Apple à effectuer quelques changements majeurs pour ouvrir sa plateforme dès l'année prochaine. Une bonne nouvelle pour ceux qui se plaignaient d'un écosystème trop fermé et trop rigide, mais peut-être un peu moins pour la sécurité. L'avenir nous le dira.



Qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ?