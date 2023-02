Le PDG de Mozilla évoque un navigateur iOS sans WebKit

Vous le savez, la réglementation à venir dans l'Union européenne avec la DMA pourraient obliger Apple à ouvrir son App Store sur plusieurs points. Outre le sideloading et Apple Pay, la firme de Cupertino se prépare à abandonner sa règle historique qui oblige tous les navigateurs tiers à utiliser le même moteur WebKit que Safari. Mitchell Baker, présidente et PDG de Mozilla, a récemment accordé un entretien approfondi à The Verge, le sujet n'a pas manqué d'être abordé.

Mozilla est prêt pour un monde sans WebKit

Pour rappel, Apple exige actuellement que tous les navigateurs tiers utilisent le même moteur WebKit que celui utilisé par Safari. Cela signifie que tous les navigateurs pour iPhone et iPad, tels que Chrome, DuckDuckGo, Qwant et autre Firefox, sont effectivement identiques à Safari du point de vue des performances. Ils ne peuvent se démarquer que sur l'interface et les fonctionnalités telles comme les favoris, la personnalisation, etc.



La loi sur les marchés numériques (DMA) en Europe pourrait toutefois forcer la main à Apple sur cette question. Il est possible qu'Apple abandonne l'exigence WebKit dès iOS 17 cet automne. En fait, nous avons rapporté la semaine dernière que Google et Mozilla sont tous deux déjà à pied d'œuvre pour préparer ce changement.

Interrogé spécifiquement sur ce sujet, Madame Baker a expliqué qu'un navigateur pour iPhone et iPad non basé sur WebKit est une chose sur laquelle Mozilla travaille toujours.

Nous sommes toujours en train de travailler dessus et de nous demander : "Que pourrions-nous faire si nous avions la possibilité d'offrir le produit que nous voulons ?" Nous sommes donc toujours à l'affût.

Cependant, Baker n'a rien voulu laissé échapper :

Lorsque nous serons prêts à en parler, vous le verrez ici.



Baker a également souligné que les gens sont "plus disposés" à envisager de changer de navigateur sur leurs téléphones que sur d'autres plateformes. "Nous avons constaté que le cas d'utilisation des navigateurs sur les téléphones n'est pas aussi bien défini", a-t-elle expliqué. "La mémoire musculaire n'est pas aussi nette. Les gens sont plus disposés à le faire."



Elle a rebondi sur ce sujet plus tard dans l'interview, ajoutant :

Ce n'est pas mon souhait, mais je pense que l'histoire nous montre qu'il faut quelque chose de vraiment significatif maintenant pour que les gens pensent à changer leur navigateur. C'est profondément verrouillé, surtout si vous utilisez les systèmes de Google ou de Microsoft.



Il faut quelque chose sur le téléphone. Bien que les gens soient plus nombreux à changer Safari sur un iPhone qu'à d'autres endroits.

En ce qui concerne spécifiquement Apple et son écosystème, M. Baker a déclaré que "la nature fermée des téléphones mobiles mérite absolument d'être examinée et de faire l'objet d'un engagement." Selon Baker, cela ne comprend pas seulement l'exigence de WebKit, mais aussi des choses comme les valeurs par défaut du système.

Pour répondre à votre question générale, la nature fermée des téléphones mobiles mérite absolument d'être examinée et prise en compte. Il s'agit du moteur que vous pouvez utiliser au niveau technologique, où bien sûr, nous ne pouvons pas construire notre produit complet sur iOS, mais il s'agit aussi des défauts au niveau du système. Même après avoir défini un autre navigateur par défaut, sur quoi un lien s'ouvre-t-il ? Je veux dire, il y a beaucoup de façons pour le système d'exploitation de contrecarrer le choix.

Lorsqu'on lui a demandé si Mozilla s'était engagé "directement avec Apple" sur les préoccupations concernant "les navigateurs par défaut et la distribution", la réponse de Baker a été courte :

Oh, je pense que je ne vais pas aller dans ce sens.



En clair, à moins d'y être forcée, Apple ne bougera pas sur ce point.