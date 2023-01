Apple évoque déjà iOS 17, la bêta prévue pour le 5 juin 2023

Vous avez déjà fait le tour d'iOS 16 et de votre iPhone 14 Pro ? Alors vous serez ravi d'apprendre qu'Apple a déjà commencé tout prévu pour cette nouvelle année. Non seulement nous allons avoir droit à de superbes iPhone 15, mais aussi à une nouvelle mouture du système d'exploitation mobile d'Apple. Si cela paraît évident, la mention d'iOS 17 sur le site d'Apple à cette période de l'année est assez inédite.

Apple mentionne iOS 17

Sur son site britannique dédié à Fitness+, Apple mentionne clairement iOS 17. Nul besoin d'aller voir le code source, tout à chacun peut lire iOS 17 en se rendant sur la page en question.



Vous recherchez l'application Fitness pour iPhone, iPad et Apple TV ?



L'application Fitness s'affiche automatiquement sur votre iPhone lorsque vous associez une Apple Watch pour la première fois, ou lorsque votre iPhone est mis à jour vers iOS 17.



L'onglet Fitness+ s'affiche automatiquement dans l'application Fitness de votre iPhone après le premier couplage avec une Apple Watch ou lorsque votre iPhone est mis à jour vers iOS 16.1.



L'application Fitness apparaît automatiquement sur votre Apple TV lorsqu'elle est mise à jour vers tvOS 14.3.



Pour utiliser Apple Fitness+ sur l'iPad, téléchargez l'application Fitness sur l'App Store.

Concept Beta Profiles

Oopsie. Apple accidentally says Apple Fitness+ is available on iOS 17 🙈 https://t.co/IyQUKfHTHH pic.twitter.com/a1g1Do1ID5 — Sami Fathi (@SamiFathi_) December 31, 2022

Une confirmation qui arrive près de six mois avant la première bêta d'iOS 17. Mais ce n'est pas tout, Apple a également fait une autre bourde sur son site slovène où l'on peut lire :

Informations sur le contenu de sécurité iOS 17

Ce document décrit le contenu de sécurité d'iOS 16.



Date de sortie d'iOS 17

Nous avions déjà fait état de futures nouveautés pour iOS 17 et iPadOS 17, mais c'est la première fois que nous avons une date de sortie pour la bêta 1 d'iOS 17. D'après nos informations, Apple devrait proposer le keynote de la WWDC 23 et donc de la première version destinée aux développeurs le 5 juin prochain. Cette première bêta sera suivie de plusieurs autres versions de tests, et les clients inscrits au programme de bêta publique pourront certainement y goûter début juillet, aux alentours de la bêta 3.