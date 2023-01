iPhone 15 Pro : cadre en titane, 48 Mp pour tous, boutons tactiles... (rumeur)

Comme tous les ans, Apple dévoilera en 2023 une nouvelle gamme d'iPhone dès le mois de septembre. Après les iPhone 14 Pro qui ont impressionné énormément de clients Apple qui n'ont pas hésité une seule seconde à se faire plaisir, Apple devrait passer à une étape supérieure avec les iPhone 15 Pro. Un analyste vient de révéler cette nuit de nombreux détails !

À quoi s'attendre avec les

iPhone 15 Pro ?

Selon une récente note de Jeff Pu de la société d'investissement de Hong Kong Haitong International Securities, les iPhone 15 Pro vont apporter une multitude de nouveautés parfois très attendues par les consommateurs. L'analyste affirme dans un premier temps que le géant californien ne changera pas ses habitudes, on retrouvera un :

iPhone 15 de 6,1 pouces

iPhone 15 Plus de 6,7 pouces

iPhone 15 Pro de 6,1 pouces

iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces

Exclusivement pour les modèles Pro, Apple devrait fournir une nouvelle finition, Jeff Pu mentionne l'arrivée d'un cadre en titane avec des boutons volume et de verrouillage qui ne seront plus physique... mais tactile !

Quand nous appuierons sur ces boutons, nous aurons un retour haptique grâce à deux Taptic Engines supplémentaires à l'intérieur des iPhone 15 Pro. Le retour haptique indiquera à l'utilisateur que son appui sur le bouton a bien été pris en compte.

Autre détail intéressant, l'analyste affirme que les modèles Pro embarqueront tous 8 Go de RAM, une petite évolution comparée aux iPhone 14 Pro qui possèdent actuellement 6 Go de RAM.

Pour l'utilisateur, c'est encore plus de fluidité et une expérience optimale dans les jeux et autres applications gourmandes en performance.

Pu prévoit que le téléobjectif de l'iPhone 15 Pro Max utilisera la technologie du périscope pour un plus grand zoom optique, Apple souhaite mieux faire à propos du zoom. Peut-être que l'entreprise comment à être exaspéré que son iPhone soit ridiculisé par des zooms ultra-performants sur certains smartphones concurrents !

48 Mp sur l'iPhone 15 / 15 Plus

Dernière bonne nouvelle à propos de l'appareil photo, Pu prévoit un objectif de caméra arrière de 48 mégapixels sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, similaire aux versions Pro de l'iPhone 14. De quoi donner envie aux clients de prendre l'iPhone "de base".

La puce A17

Pour la première fois avec les iPhone 14, Apple a réservé la puce nouvelle génération qu'aux modèles Pro, une stratégie qui n'a pas été bien accueillie par les consommateurs qui préfèrent ignorer les iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Cette approche va se poursuivre avec la gamme iPhone 15 de 2023, Jeff Pu affirme que la puce A17 (avec le processus de gravure en 3 nm de TSMC) sera exclusivement disponible dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.



En ce qui concerne les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, ils possèderont toujours la puce A16 Bionic avec 6 Go de RAM.

Apple continue sur ce chemin et l'entreprise semble assumer totalement quitte à perdre énormément de ventes !

Modem 5G et connectique

Pour l'analyste, il n'y a aucun doute que l'ensemble des iPhone 15 offriront une connectique USB-C, Apple souhaite se conformer à la nouvelle règle émise par l'Union européenne qui oblige les constructeurs à inclure une prise universelle.

Même son de cloche du côté de l'Inde qui veut aussi qu'Apple abandonne définitivement le Lightning afin de réduire les déchets électroniques.



En ce qui concerne le modem 5G, Apple proposera le Snapdragon X70, une nouvelle puce présentée il y a moins d'un an par Qualcomm. L'entreprise a annoncé qu'il s'agissait du "premier processeur 5G AI au monde intégré dans un système modem-RF 5G". Au programme, augmentation du débit moyen pour le téléchargement et réduction massive de la consommation d'énergie. Le Snapdragon X70 prend aussi en charge la multi-SIM 5G ainsi que la Dual-SIM Dual Active.



