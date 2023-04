iPhone 15 Pro : les boutons tactiles avec retour haptique sont un échec (problème technique)

Il y a quelques semaines, une indiscrétion mentionnait des boutons de nouvelles générations pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. En effet, Apple souhaitait proposer des boutons à semi-conducteurs, comprenez par là des boutons tactiles avec un retour haptique pour donner la sensation de l'appui physique. Malheureusement, Apple n'a pas réussi à fournir ce système à temps avant la production de masse.

Un échec pour Apple

La production de masse pour les iPhone 15 va bientôt commencer, Apple élimine les derniers problèmes techniques grâce à la production de test dans ses usines partenaires. Selon Kuo, Apple n'a pas réussi à régler dans le délai imparti les difficultés qu'ont engendrées les boutons à semi-conducteurs avec retour haptique. L'analyste explique donc aujourd’hui que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max conserveront leurs boutons physiques tels qu'on les connaît maintenant.

Kuo précise :

Ma dernière enquête indique qu'en raison de problèmes techniques non résolus avant la production de masse, les deux modèles haut de gamme de l'iPhone 15 Pro (Pro et Pro Max) abandonneront la conception du bouton à semi-conducteurs, très attendue, et reviendront à la conception traditionnelle du bouton physique.

Ce que Ming-Chi Kuo n'a pas eu comme retour, c'est si Apple a réussi à maintenir le bouton de volume unifié ou si les boutons de volumes seront à nouveau séparés comme sur toutes les générations d'iPhone. C'est un détail, mais l'information n'a pas fuité des usines de Foxconn où a lieu la production de test.



Étant donné que l'iPhone 15 Pro en est toujours au stade du développement EVT, Kuo estime qu'Apple a encore le temps de faire une modification de design de dernière minute. Selon lui, cette modification n'aura qu'un "impact limité" sur le calendrier de fabrication de masse et sur les livraisons par palettes.



Cette nouvelle est bien évidemment une déception pour les clients Apple qui auraient pu avoir une nouvelle expérience de l'interaction avec les boutons de volumes, mais c'est aussi un échec pour Cirrus Logic et AAC Technologies. Ces deux entreprises étaient sélectionnées par Apple pour fournir les deux moteurs tactiles supplémentaires nécessaires au retour haptique. Les deux fournisseurs se voyaient probablement déjà réaliser des chiffres d'affaires historiques pour 2023, ce ne sera finalement pas le cas.

Une information confirmée par deux autres analystes

Jeff Pu et Chou deux autres analystes connus pour être derrière plusieurs rumeurs autour des futurs produits d'Apple ont confirmé eux aussi qu'Apple a brusquement annulé son projet d'inclure des boutons tactiles avec retour haptique dans les iPhone 15 Pro.

Sur la base de nos vérifications de la chaîne d'approvisionnement, nous nous attendons maintenant à ce que la série iPhone 15 Pro revienne à la conception actuelle d'un bouton physique en raison d'une conception plus complexe

Ils apportent toutefois une information supplémentaire au rapport de Kuo : Apple va repousser les boutons tactiles avec retour haptique sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max qui seront présentés et commercialisés au cours la rentrée de 2024. Cette approche permettra aux ingénieurs de proposer une solution fiable et sans problème technique.