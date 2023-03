L'iPhone 15 Pro aura une puce basse consommation pour gérer les boutons tactiles

Avec les iPhone 15 Pro, Apple va opérer quelques changements à propos des boutons de gestion du volume et celui qui gère le mode silencieux. Fini les boutons physiques, Apple va proposer des boutons capacitifs à semi-conducteurs avec un retour haptique pour que l'utilisateur comprenne que sa requête a bien été prise en compte. Une nouvelle information sur ce changement vient de débarquer !

Nouvelle rumeur

Selon MacRumors, l'iPhone 15 Pro et Pro Max embarqueront un nouveau microprocesseur à faible consommation d'énergie. L'idée derrière ce nouveau composant, c'est de maintenir l'activité permanente des boutons de volume même si l'écran est en mode always-on ou éteint. Cette initiative permettra aux utilisateurs de gérer le volume de ce qu'ils écoutent directement avec l'iPhone dans leur poche ou basculer vers le mode silencieux sans avoir besoin de sortir de veille leur précieux.

La source anonyme affirme que le nouveau microprocesseur remplacera l'actuel mode "Super Low Energy" d'Apple. Ce mode permet de localiser un iPhone via l'app "Localiser" jusqu'à 24 heures après sa mise hors tension ou l'épuisement de sa batterie ou encore de gérer le fonctionnement d'Apple Pay Express, une fois l'iPhone épuisé. Le nouveau composant aura donc pour objectif de prendre en charge ces tâches préexistantes en plus d'alimenter les boutons à semi-conducteurs.



Toujours selon la même source, Apple a travaillé sur plusieurs boutons de volume unifié, il y a eu différente vitesse de baisse et d'augmentation de volume en fonction de la force d'appui de l'utilisateur. Apple souhaite proposer l'approche la plus logique sans que les boutons à retour haptique soient trop sensibles lors de l'interaction.