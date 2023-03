L'iPhone 15 : une fuite montre les boutons de volume unifiés

Avec l'iPhone 15 Pro, Apple devrait proposer plusieurs changements au niveau du design. L'une des modifications mentionnées par les rumeurs, ce sont les boutons de volume sur le côté gauche de l'iPhone. Apple devrait présenter (comme l'atteste une fuite visuelle) des boutons de volume qui se rejoindront sur un seul et unique bouton. En ce qui concerne le contrôle du mode silencieux, il restera isolé comme ça l'est actuellement.

Encore une fuite à propos de l'iPhone 15 Pro

D'après une vidéo du leaker ShrimpApplePro, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max proposeront aux utilisateurs un bouton de volume qui ne sera plus séparé en deux boutons. Apple supprimera avec sa prochaine génération d'iPhone le petit espace qui a toujours existé pour le contrôle du volume, sauf sur les tout premiers iPhone.



Pour révéler cette information, ShrimpApplePro se base sur des fichiers CAD qui sont fréquemment utilisés dans les usines des partenaires de fabrication d'Apple, ces fichiers servent aux formations des employés ainsi qu'aux productions d'essai avant la production de masse.

Autre divulgation, c'est qu'Apple va enlever le petit commutateur qu'on lève vers le haut pour activer le son et le bas pour le désactiver. Les propriétaires des iPhone 15 Pro auront directement un petit bouton où il faudra appuyer pour activer/désactiver le mode. Il n'est pas possible de savoir si Apple proposera un système de bouton qui reste "enfoncé" pour savoir si notre iPhone est en mode silencieux. Cela permettrait d'éviter d'avoir besoin de le vérifier sur l'écran.



On espère toutefois qu'Apple ne fournira pas un bouton sensible au contact, car cela pourrait facilement désactiver le mode silencieux quand celui-ci est en fonctionnement. Avec un mouvement de la jambe et l'iPhone dans la poche, ça peut aller très vite...



Le leaker affirme qu'il n'y aurait pas de changements du côté des iPhone 15 et iPhone 15 Plus, les boutons de volume seront séparés et le commutateur du mode silencieux toujours présent.