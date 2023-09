Le bouton "Action" se montre dans la vidéo d'une coque pour iPhone 15 Pro

Une nouvelle vidéo censée présenter des coques pour l'iPhone 15 Pro montre clairement que l'ancien bouton de mise en sourdine est remplacé par un bouton "Action".



Si vous nous suivez, vous savez que c'est loin d'être la première fuite concernant le futur bouton "Action", et les rumeurs concernant cette nouveauté se sont multipliées depuis que l'Apple Watch Ultra. La montre haut de gamme possède effectivement un tel dispositif personnalisable.

Du neuf avec du vieux

Suite à sa propre fuite à propos des couleurs de la gamme iPhone 15, Sonny Dickson, un leaker généralement fiable, a publié une vidéo de l'iPhone 15 Pro. Sans son, ni description, la vidéo montre un iPhone équipé d'une coque. On doute qu'il s'agisse d'un iPhone 15 Pro fonctionnel, ce serait plus une maquette basée sur les fichiers CAO partagés par Apple aux accessoiristes en amont du lancement.



Toutefois, la protection ne laisse planer aucun doute sur le bouton "Action", qui se trouve au-dessus des commandes de volume et à la place de l'ancien bouton de mise en sourdine. La coque n'a pas de découpe spécifique mais bien une "bosse" pour appuyer sur le nouveau bouton.

En octobre 2022, l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait que toutes les commandes - volume et sourdine - de l'iPhone 15 Pro passeraient d'un bouton mécanique à un bouton à semi-conducteurs. Plus tard, Kuo a indiqué qu'Apple avait abandonné cette idée en raison de problèmes techniques, la firme préférant l'introduire sur l'iPhone 16 Pro.



Quoi qu'il en soit, on s'attend toujours à ce qu'un bouton Action apparaisse sur le prochain iPhone 15 Pro, avec plusieurs fonctionnalités au choix, dont la possibilité de contrôler l'appareil photo. Même iOS 17 bêta mentionne ce changement.

iPhone 15 Pro vidéo. — Sonny Dickson (@SonnyDickson) Sept 5, 2023

Apple va officialiser l'iPhone 15

Apple dévoilera sa gamme d'iPhone 15 le mardi 12 septembre 2023, soit dans exactement une semaine. Pour ne rien manquer, restez connectés sur iSoft, nous avons déjà mis en place notre page keynote dédiée. Vous y retrouverez le live vidéo, la retranscription en français et toutes les photos qui accompagneront les annonces d'Apple.



Parmi les grands changements de l'iPhone 15 Pro, citons le nouveau châssis en titane, les bords ultra fins autour de l'écran, le bouton "Action" donc, mais aussi la puce A17 gravée en 3 nm, un appareil photo amélioré, un zoom périscopique 6x sur le Pro Max et de nouveaux coloris.



Du côté de l'iPhone 15 de base, les clients peuvent s'attendre à la Dynamic Island à la place de l'encoche, au capteur principal de 48 mp ou encore à la puce A16.