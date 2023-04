Le bouton "Action" de l'iPhone 15 Pro servirait à éteindre, redémarrer et prendre des photos

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'Apple introduiront plusieurs nouveautés marquantes. Outre l'USB-C et le zoom périscopique, les rumeurs pointent toutes (ou presque) vers des boutons inédits. Alors que le consensus s'est dégradé la semaine dernière autour des boutons capacitifs, une source anonyme prétend aujourd'hui que le bouton "Action", qui remplacera le bouton "vibreur" classique, aura plusieurs cordes à son arc.

Sur les modèles récents, comme l'iPhone 14, les utilisateurs peuvent éteindre leur iPhone en appuyant simultanément sur le bouton latéral et sur l'un des boutons de volume, tandis que les mêmes boutons sont utilisés dans une autre combinaison pour effectuer un redémarrage forcé.

Toutefois, comme le bouton de mise en sourdine devrait être abandonné au profit d'un bouton "Action" potentiellement personnalisable, ce nouveau bouton prendra le rôle des boutons de volume lors de la mise hors tension/réinitialisation des modèles iPhone 15 Pro, selon @analyst941.

Action Button:



I have some (small) info regarding the action button on iPhone 15 Pro.



Firstly, the volume up + power button will no longer be used to power off the device, or “force-restart” it.



The sequence remains, but combination will be changed to action + power button.