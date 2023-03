Les 6 nouveautés à venir sur les iPhone 15 Pro et Pro Max

C'est dans moins de six mois qu'Apple lèvera le voile sur sa nouvelle gamme de téléphones, les iPhone 15. Alors que les modèles standards auront droit à la nouvelle encoche, la Dynamic Island, les "Pro" évolueront plus en profondeur à la faveur de plusieurs nouveautés. Justement, la plupart d'entre elles ont déjà été révélées, les récentes fuites corroborant les rumeurs initiales les plus insistantes.

Alors, qu'attendre des iPhone 2023 les plus chers ? Voici les six nouveautés prévues par Apple, imagées par les rendus de ce post Instagram signé TheAppleHub.

Nouveau design en titane

Le premier point est évidemment le nouveau design du téléphone. L'entreprise américaine a tenu trois ans avec la conception à bords plats, après avoir proposé des tranches arrondies sur les trois modèles précédents (iPhone X à iPhone 11). Cette année, ce sera un mix des deux avec des tranches plates mais légèrement courbées sur les angles. La prise en main sera plus agréable sans coque, et l'effet nouveauté est assuré.



Au-delà de ce détail, l'iPhone 15 Pro arborera un châssis en titane. Un métal plus solide et plus léger que l'acier, utilisé depuis l'iPhone X. Là encore, l'idée est de monter en gamme et de faire les yeux doux aux clients ayant un budget important (car le prix de l'iPhone 15 Pro est censé grimper, encore une fois).

Nouveau coloris rouge

Ensuite, toujours côté design, on s'attend à un nouveau coloris pour remplacer le violet actuel. Chaque année, Apple introduit un coloris spécial, en plus du gris, noir et or. Pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, parfois appelé iPhone 15 Ultra, ce sera une robe rouge. Loin d'être vermeil, ce rouge sera plus proche d'un bordeaux ou d'un grenat. Il devrait être très élégant et probablement très prisé à sa sortie en septembre prochain.

Des boutons unifiés

Sur le côté gauche du téléphone, les boutons de mise en sourdine et du volume devraient évoluer. Outre la forme, ces boutons ne seront plus mécaniques mais en partie virtuels, comme l'ancien bouton d'accueil introduit sur l'iPhone 7. Pour simuler le clic, Apple aura recours à de nouveaux moteurs haptiques spécifiques et a dans l'idée d'unifier les boutons baisser et augmenter le volume. C'est ce que faisait déjà la firme sur l'iPhone 1 (Edge), l'iPhone 3G et l'iPhone 3GS. L'objectif est d'avoir une meilleure étanchéité, l'eau ne pouvant plus rentrer par ces orifices.

Un port USB-C, enfin !

On poursuit avec le bas du smartphone d'Apple. Fini le port Lightning, place à l'USB-C, enfin. Après des années d'entêtement, la société dirigée par Tim Cook va céder aux demandes des clients (mais surtout à la nouvelle législation de l'UE). Ce port utilisé par 99% des modèles Android est pourtant déjà bien présent chez Apple avec l'iPad Pro depuis 2018 et le Mac depuis 2015. Même les AirPods vont passer à l'USB-C prochainement. Plus besoin d'avoir plusieurs câble, un seul pourra recharger tous vos appareils affublés d'une pomme. Pour ne pas changer, Apple a tout de même prévu une certification MFi...

Zoom périscopique

Dernier élément extérieur qui va évoluer sur les iPhone 15 Pro, l'appareil photo. Si l'iPhone 14 Pro prend d'excellents clichés en 48 mégapixels, il a été critiqué par certains pour la taille prohibitive de ses capteurs, Apple ayant vu toujours plus gros d'année en année. Avec l'iPhone 2023, les capteurs devraient conserver la même taille globale, mais dépasseront moins de l'appareil.



Mais surtout, le nouvel objectif périscopique permettant un zoom optique x6 (voire x10) serait enfin prêt. Après des années de rumeurs, Apple va faire son retard sur certains concurrents en la matière, offrant aux photographes de nouvelles capacités.

La puce A17

Enfin, pour finir, le coeur de la bête, la puce A17. Comme l'an dernier, l'iPhone 15 Pro aura l'exclusivité du processeur de nouvelle génération (l'iPhone 14 étant resté coincé avec la puce A15). Pour marquer les esprits, la firme a prévu de nettes améliorations grâce à une nouvelle technique de gravure en 3 nm signée TSMC. Ce sera la première puce du genre sur mobile, et avec elle, les utilisateurs auront à la fois plus de puissance et plus d'autonomie. En effet, le processeur A17 sera capable d'effectuer des calculs supplémentaires tout en consommant moins d'énergie. Les gains sont considérables, comme en attestent les premiers benchmarks, ainsi que les analystes.

Date de sortie et prix

Voilà, vous savez tout sur les futurs rois des smartphones. Pour Apple, l'iPhone reste très très important avec près de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Chaque année, elle vend plus de 200 millions de téléphones. Quand on sait que le prix moyen d'un iPhone est actuellement de plus de 1000 euros, le calcul est vite fait. D'ailleurs, l'iPhone 15 Pro pourrait coûter 100 € de plus que le très cher iPhone 14 Pro (hors promotion).



Rendez-vous en septembre pour le keynote de l'iPhone 15, pour vérifier tout cela. Avec lui, on découvrira la version finale d'iOS 17, son système d'exploitation dédié.