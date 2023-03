iOS 17 : ce que l'on sait des nouveautés et date de sortie

Ce n'est pas une surprise, iOS 17 arrive dans quelques mois à peine. D'abord en juin pour les développeurs, puis en septembre pour le grand public.



Comme chaque année, il s'agit de la plus importante mise à jour logicielle d'Apple pour les utilisateurs d'iPhone, notamment parce qu'elle apporte de nombreuses nouveautés et changements. Mais qu'attendre de cette version 17, alors même que les rumeurs indiquent que l'entreprise a priorisé son casque AR/VR sur son système d'exploitation iOS 17.

Date de sortie de la bêta d'iOS 17

Apple annoncera iOS 17 lors de la WWDC en juin prochain, c'est une certitude. La conférence annuelle des développeurs est un évènement au cours duquel la société dévoile les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch. Les dates de la WWDC 2023 n'ont pas encore été annoncées, mais la conférence se tient généralement au cours de la première semaine de juin. Comme dit précédemment, nous parions sur le 5 juin pour la bêta 1 d'iOS 17.



Pour mémoire, Apple a envoyé ses invitations à la WWDC à ces dates-ci les années précédentes :

2016 : 18 avril

2017 : 16 février

2018 : 13 mars

2019 : 14 mars

2020 : 13 mars

2021 : 30 mars

2022 : 5 avril

Après la présentation d'iOS 17, Apple publiera dans la foulée la première bêta de la mise à jour à l'intention des développeurs. Les utilisateurs inscrits au programme de test public auront probablement le droit de la télécharger en juillet, avant la version finale en septembre.



Cette version terminée et optimisée sortira juste avant la commercialisation des nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, qui seront probablement présentés la deuxième semaine de septembre lors d'un keynote d'ores et déjà très attendu.

Nouveautés d'iOS 17

Alors que les produits matériels d'Apple font l'objet de fuites des mois à l'avance, les fuites concernant la partie logicielle sont moins fréquentes. En effet, la plupart des informations sur les produits proviennent de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, qui est gigantesque et donc, par définition, difficile à maîtriser complètement. En revanche, Apple réalisant seule les systèmes d'exploitation, elle contrôle bien mieux cette partie, notamment grâce à sa culture du secret.



Comme expliqué en début d'article, Bloomberg a rapporté qu'iOS 17 est passé au second plan, car l'entreprise se concentre sur le développement de son casque AR/VR. Le casque pourrait également être annoncé lors de la conférence WWDC et constituerait la première nouvelle plateforme matérielle et logicielle majeure d'Apple depuis l'Apple Watch, en 2015.

Apple serait en train de faire converger des ressources d'ingénierie matérielle et logicielle de l'ensemble de l'entreprise pour se concentrer sur le développement du casque.



L'iOS 17 aurait pour nom de code "Dawn" et serait en cours de développement et de test au sein d'Apple avant la WWDC. Bloomberg indique que la mise à jour "pourrait comporter moins de changements majeurs que prévu" en raison de l'accent mis sur le casque Reality Pro "ainsi que des problèmes liés à iOS 16".



On imagine qu'Apple améliorera la personnalisation du lockscreen, proposera de nouveaux widgets, mettra à jour plusieurs applications natives et offrira aux développeurs de nouvelles API autour de la réalité augmentée et réalité virtuelle. Sur iPadOS 17, on devrait avoir droit au lockscreen personnalisable ainsi qu'à Stage Manager 2, plus ergonomique et plus souple.



Si Tim Cook et ses équipes lisent ces lignes, n'hésitez pas à faire votre liste de courses dans les commentaires, en partageant vos idées de nouveautés pour iOS 17 !