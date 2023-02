Un concept basé sur l'IA pour iOS 17

Si la bêta 1 d'iOS 17 est attendue pour début juin, certains imaginent ce que les ingénieurs d'Apple ont prévu. C'est le cas du graphiste Parker Ortolani qui a publié un nouveau concept esquissant ce à quoi pourrait ressembler le système d'exploitation mobile en 2023. De prime abord, les changements sont légers, mais iOS 17 s'appuierait beaucoup sur l'intelligence artificielle.

Nouvel écran de verrouillage

Ortolani commence timidement avec le nouvel écran de verrouillage, la plus grande nouveauté d'iOS 16. Pour iOS 17, il imagine de nouvelles polices d'écriture, un système de partage des configurations (comme sur Apple Watch), ainsi qu'un bouton pour facilement passer d'un cadran à un autre. Là aussi, cela nous rappelle watchOS.



D'ailleurs, si cela vous intéresse, il est déjà possible de basculer d'une configuration à une autre en attribuant un écran à chaque mode de concentration et en passant par le centre de contrôle.

Dynamic Island 2.0

On continue la découverte de ce concept avec une Dynamic Island améliorée. Cette version 2.0 lui confère de nouvelles aptitudes, en grande partie grâce à Siri. Plutôt que de se concentrer uniquement sur une partie des notifications de l'utilisateur, on retrouverait l'assistant virtuel en haut de l'iPhone, toujours visible pendant une conversation à la manière des Live Activities.

De plus, la Dynamic Island accueillerait enfin toutes les notifications, pas seulement celles qui sont de type "Live Activities". Ces dernières ont même eu droit à un emplacement sur l'écran d'accueil.

D'ailleurs, rappelons qu'Apple devrait ajouter l’îlot dynamique à tous les iPhone 15, y compris l'iPhone 15 Plus.

Mini widgets

Ensuite, les widgets du lockscreen migreraient sur l'écran d'accueil, au milieu des icônes. Une idée intéressante car ce sont des encarts "mini" qui ne prennent pas de place mais qui apportent des informations utiles.

Siri façon ChatGPT

Encore Siri. L'autre nouveauté imaginée par Ortolani concerne également l'assistant virtuel. Basé sur ChatGPT, ce nouveau Siri serait enfin capable de proposer des réponses complètes, de résumer l'actualité ou même de rédiger un mail complet à partir de quelques informations vocales dictées par l'utilisateur. C'est en tout cas ce que vise Microsoft qui a mis des (grosses) billes dans OpenAI pour alimenter Bing, mais aussi Office.



On doute qu'Apple suive ce chemin, la firme ayant pris l'habitude de concevoir elle-même ses solutions logicielles.

C'est tout pour cette année

Voilà, vous savez tout sur ce concept qui ne casse pas la baraque mais qui améliore l'existant. D’après les informations de Mark Gurman, iOS 17 devrait d’ailleurs se contenter d’améliorations timides, pour se concentrer pleinement sur son premier casque de réalité mixte, dont la présentation est attendue à l'occasion de la WWDC 23 en juin prochain.



PS : si Apple se conforme aux exigences européennes, l'entreprise pourrait même changer quelques règles de l'App Store en autorisant notamment le sideloading et les applications web sans webkit.