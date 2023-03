Un joli concept pour iPadOS 17 : Stage Manager, Lockscreen, Apple Pencil, ...

Apple a publié iPadOS 16 en d'octobre 2022, un mois après la sortie d'iOS 16, à cause d'une fonctionnalité qui a demandé un effort particulier aux ingénieurs de la firme. Apple a en effet intégré Stage Manager, une nouvelle façon de gérer le multitâche sur iPad, sans oublier la prise en charge des écrans externes. Mais cette année, avec iPadOS 17, qu'est-ce qu'on peut attendre de la partie logicielle des tablettes Apple ?

À quoi s'attendre dans iPadOS 17

iPadOS 16 a donc apporté Stage Manager, un changement majeur et demandé de longue date par les clients, afin de gérer plusieurs applications ouvertes en même temps. Passer de l'une à l'autre est facile et, surtout, il est enfin possible de positionner les fenêtres comme bon nous semble, à la manière du côté "flottant" de macOS.



Naturellement, iPadOS 17 devrait s'appuyer sur cela pour aller plus loin. Et n'oublions pas l'écran verrouillé, le lockscreen en anglais. Si iOS 16 a apporté des widgets et de la personnalisation sur cette vue, l'iPad n'y a pas eu droit. Nous étions les premiers à confirmer qu'Apple intègrera le nouveau lockscreen sur iPadOS 17.



Mais trêve de paroles, place au concept réalisé par notre ami Parker Ortolani.

Stage Manager amélioré

Le gestionnaire de scène, Stage Manager, est actuellement un peu déroutant pour les personnes qui se lançaient sans en connaître l'objectif. Stage Manager vous permet d'avoir jusqu'à quatre fenêtres qui peuvent être redimensionnées. Elles ne sont cependant pas redimensionnables à l'infini et l'aspect flottant est encore un peu différent des systèmes d'exploitation traditionnels de type bureau. Il y a toujours un type de grille à respecter, comme la grille d'application. Il y avait aussi l'aspect "pile d'applications", qui était aussi une étrange mise en œuvre du multitâche. Mais qu'importe, l'intention et l'idée sont là, Apple doit juste les affiner un peu.

Parker imagine une expérience qui combine à la fois l'affichage fractionné et Stage Manager. L'idée serait de créer des grilles en plein écran tout en conservant la possibilité d'ouvrir plus de deux applications et de les redimensionner. Il a également présenté quelques idées, telles que Tidy Stages, la création de modes de partage d'écran personnalisés et une interface de type Mission Control qui vous permet de gérer toutes vos applications facilement.

L'écran de verrouillage personnalisable

L'écran de verrouillage est resté le même que celui qu'on connait depuis des années. Pire, iPadOS 16 a viré la vue "Aujourd'hui" qui permettait d'avoir des widgets sur le côté. On imagine que les développeurs n'ont pas eu le temps de faire le portage pour l'iPad.



Le concept de Parker s'inspire fortement de ce qu'on trouve sur le lockscreen d'iOS 16, à savoir des widgets simplifiés, de la personnalisation de l'heure, de la date, etc. Sans oublier les activités en direct !

L'écran d'accueil

Si Apple a proposé les widgets sur l'écran d'accueil de l'iPad, là encore un an après l'iPhone, il y a encore du travail pour se rapprocher d'un système comme macOS.



Apple pourrait commencer par réintégrer la vue "Aujourd'hui", avec plus de possibilités. Le concept prend également le parti qu'il sera possible d'ajouter des fichiers et des dossiers à l'écran d'accueil. Bête mais tellement pratique.



Il est également nécessaire d'améliorer le menu contextuel. Pouvoir démarrer un nouvel onglet, une nouvelle vue fractionnée ou une nouvelle fenêtre directement en appuyant longuement sur une application dans le dock serait un vrai plus.

Nouveautés pour l'Apple Pencil

Dernier point important sur iPad, l'Apple Pencil. Cinq ans après sa sortie l'Apple Pencil 2 est toujours le dernier modèle disponible. Entre temps nous avons obtenu la nouvelle fonctionnalité Survol, mais il s'agit d'une petite amélioration qui ne s'applique qu'aux utilisateurs qui ont l'iPad Pro M2. Le concept ajoute la fonction Dial qui ajoute une sorte de cadran avec des accès rapides :

L'iPad Pro gagne le cadran Apple Pencil. Le cadran apparaîtra lorsque vous tiendrez l'Apple Pencil au-dessus de certains éléments des apps. Il offre des raccourcis et un accès rapide aux outils à la volée. Et combiné à la nouvelle Preview pour iPad, il permet d'éditer des documents de manière plus rapide et plus efficace.

Une bonne idée pour les possesseurs d'iPad qui utilisent le stylet au quotidien.

Reste plus qu'à patienter jusqu'à juin et la présentation de la bêta 1 d'iPadOS 17 lors de la WWDC 23.