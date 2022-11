Tayasui Sketches v30 est compatible avec Stage Manager et le survol de l'Apple Pencil

Tayasui Sketches est certainement l'une des références sur l'App Store en matière de dessin, notamment grâce à une interface simple et efficace, mais secondée par des outils pointus. Toujours au fait des dernières nouveautés Apple, Tayasui Sketches n'a pas manqué iPadOS 16 et l'iPad Pro M2 avec une mise à jour numéro 30 qui apporte le support de Stage Manager pour le multitâche et le survol de l'Apple Pencil. Ce dernier point été repéré par nos amis de iGen.

Stage Manager pour dessiner

Tayasui Sketches est désormais compatible avec Stage Manager.

Avec iPadOS 16.1 publié il y a quelques jours, les dessinateurs peuvent désormais ouvrir plusieurs applications en même temps grâce à Stage Manager, dont Tayasui Sketches. Cette nouvelle possibilité permet plus de souplesse avec 4 apps ouvertes en même temps (voire 8 avec un écran externe), d'autant plus que l'on peut glisser-déposer des éléments à intégrer à son dessin très naturellement.

Le survol avec l'Apple Pencil

L'autre nouveauté concerne donc les clients possédant un iPad Pro M2. Au survol de l'application avec un Apple Pencil 2, Tayasui Sketches offre un aperçu de l'outil sélectionné s'affiche à l'écran. Très pratique pour se rendre compte de ce que l'on s'apprête à faire sur sa feuille virtuelle. Le seul reproche, c'est que la couleur sélectionnée n'est pas reflétée lors de la prévisualisation, contrairement aux apps natives comme Notes.



Regardez la mise en pratique concrète du survol "made in" Apple:

En intégrant le framework PencilKit d'Apple, Tayasui rejoint des applications comme Pixelmator. L'éditeur français a d'ailleurs l'intention d'offrir cette nouveauté à ses autres applications comme Tayasui Calligraphy.



Rappelons enfin que l'app est gratuite, mais nécessite un abonnement à 6,99 euros pour avoir la version Pro qui autorise une synchronisation iCloud, des outils avancés et des calques non limités. Si vous voulez une application de dessin complètement gratuite sur iPad, nous vous conseillons de jeter un oeil à Sketchbook.

Télécharger l'app gratuite Tayasui Sketches