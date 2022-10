iPadOS 16.2 rend Stage Manager compatible avec des écrans externes sur iPad M1 et M2

Durant la phase de bêta, avant la sortie d'iPadOS 16 finale, Apple a modifié Stage Manager pour supprimer une option qui lui permettait de fonctionner avec des écrans externes, une décision prise pour étendre la prise en charge de Stage Manager aux modèles d'iPad Pro A12Z et A12X.

Une option en plus pour Stage Manager

Avec la nouvelle version bêta d'iPadOS 16.2 fournie aux développeurs aujourd'hui, Apple a réactivé la prise en charge des écrans externes sur les iPad dotés d'une puce M1 ou M2, comme le tout nouvel iPad Pro 2022. Bien que Stage Manager soit fonctionnel sur les anciens modèles d'iPad Pro dépourvus de puces Apple Silicon, ces iPad ne pourront pas utiliser Stage Manager avec un écran externe.

La prise en charge des écrans externes permet d'utiliser jusqu'à huit applications avec Stage Manager, au lieu des quatre disponibles sur l'iPad seul. C’est donc une option très intéressante pour ceux qui travaillent véritablement sur une tablette Apple. Jongler entre huit applications permet d’exploiter totalement la puissance des puces M1 et M2, que ce soit pour la création graphique, le montage vidéo ou la composition musicale.



Rappelons qu’Apple a affiné le comportement du nouveau multitâche Stage Manager depuis son introduction en juin, mais fait toujours face aux critiques quand à la liberté qu’il offre. Il s’agit essentiellement de regrouper des applications ensemble, de redimensionner les fenêtres à la taille désirée et de passer de l’une à l’autre facilement. Pour en savoir plus, consultez notre dossier sur Stage Manager.