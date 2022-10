Stage Manager dans iPadOS 16 rencontre toujours des problèmes selon les bêta-testeurs

Comme vous le savez probablement, le lancement d'iPadOS 16 qui devait initialement avoir lieu le 12 septembre a été retardé en partie à cause de Stage Manager, la nouvelle fonctionnalité "star" de la future mise à jour logicielle pour les iPad. Selon le développeur Steve Troughton-Smith et Frederico Viticci de MacRumors, Stage Manager serait encore loin d'être stable ! Le problème, c'est que la sortie d'iPadOS 16 est prévu pour octobre...

Il est rare de voir Apple en difficulté sur une mise à jour logicielle, l'entreprise possède l'une des meilleures équipes de développeurs de la Silicon Valley et ça se ressent d'ailleurs sur les mises à jour qui sont toujours performantes, fluides et stables. Toutefois, cette année, les développeurs Apple font face à de gros problèmes avec la fonctionnalité Stage Manager qui sera disponible sur iPadOS 16.



Pour rappel, cette nouveauté permet aux utilisateurs de bénéficier d'une nouvelle approche pour faire plusieurs activités à la fois avec son iPad. Avec Stage Manager, vous pouvez :

Stage Manager, c'est la grande nouveauté d'iPadOS 16 et pour Apple, il est hors de question de sortir sa nouvelle mise à jour en excluant temporairement cette fonctionnalité pour l'ajouter après dans iPadOS 16.2 ou iPadOS 16.3 !

Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est qu'Apple ne va peut-être pas avoir le choix, car il va falloir bien sortir tôt ou tard iPadOS 16. Selon Frederico Viticci et Steve Troughton-Smith, deux personnes qui utilisent la bêta iPadOS 16.1 depuis un petit moment, Stage Manager est encore trop instable pour être déployé en version publique à tous les utilisateurs.



Sur Twitter, Viticci n'hésite pas à pointer du doigt la totalité des bugs qui ne sont toujours pas résolus pour Stage Manager sur la dernière bêta d'iPadOS 16.1 :

Du côté du développeur Troughton-Smith, on retrouve encore d'autres anomalies lors de l'utilisation de Stage Manager.

Lors du déplacement des fenêtres, le contenu qui s'affiche à l'intérieur de l'app semble avoir du mal à suivre, un problème de latence qui est rapidement perceptible à l'œil nu sur une simple vidéo.



Est-ce qu'Apple va repousser iPadOS 16.1 à novembre ou l'entreprise va enfin régler ces problèmes dans les prochaines bêtas ? Il est évidemment inconcevable qu'Apple lance Stage Manager dans cet état, proposer une fonctionnalité qui n'a pas terminé son développement n'est pas du tout dans les gènes de l'entreprise.

A tour of the latest Stage Manager beta for iPadOS 16: - Rotated my iPad and the dock was gone - Black borders around windows - The keyboard freezes in apps like Mail and @theSpringApp after opening new windows - I resized a window and it blew up in my face So there's that. pic.twitter.com/Twi5K3SeSH

We’ve come to the end of the dev cycle, and Stage Manager is still forwarding events to apps that should be gobbled by the system — e.g. dragging a titlebar to move a window is still sending that drag event into the app itself too. It also conflicts with swipe to go back pic.twitter.com/TX0uUFkCAV