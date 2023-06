Apple lance la bêta 3 d'iOS 16.6 / iPadOS 16.6

Tutoriels et Astuces

(Article en cours de rédaction… On met à jour cette liste s’il y a du neuf)

Depuis quelques instants, les développeurs peuvent télécharger la nouvelle bêta distribuée par Apple. Pour profiter des maigres nouveautés d'iOS 16.6 , vous devez, dans un premier temps, télécharger les profils des mises à jour depuis l' Apple Developer Center (si vous ne l'avez pas fait pour des bêtas antérieures). Comme d'habitude, la mise à jour via les réglages de l'iPhone ou de l'iPad après coup. Attention, cela ne devrait plus fonctionner pour iOS 17, car il faudra avoir un identifiant Apple relié à un compte développeur pour télécharger directement les bêtas dans les réglages. Pour les testeurs publics, la disponibilité des nouvelles mises à jour est toujours décalée, Apple souhaite d'abord s'assurer qu'il n'y a aucun bug majeur qui pourrait gêner l'utilisation de votre appareil.

