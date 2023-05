Apple lance la bêta 1 pour iOS 16.6 et iPadOS 16.6

(Article en cours de rédaction… On met à jour cette liste s’il y a du neuf)

Depuis quelques minutes, les développeurs peuvent télécharger la nouvelle bêta distribuée par Apple. Pour profiter des nouveautés d'iOS 16.6, vous devez, dans un premier temps, télécharger les profils des mises à jour depuis l' Apple Developer Center (si vous ne l'avez pas fait pour des bêtas antérieures). Comme d'habitude, la mise à jour via les réglages de l'iPhone ou de l'iPad après coup. Pour les testeurs publics, la disponibilité des nouvelles mises à jour aura probablement lieu dans les jours à venir , Apple souhaite d'abord s'assurer qu'il n'y a aucun bug majeur qui pourrait gêner l'utilisation de votre appareil.

Une fois n'est pas coutume, les développeurs n'ont pas eu beaucoup de répit. Après la version finale d'iOS 16.5 publiée hier, Apple lance une nouvelle salve de bêta avec iOS 16.6 et iPadOS 16.6. La bêta 1 est disponible dès à présent sur le Dev Center pour tous les développeurs inscrits au programme, les testeurs publics y auront droit dans quelques heures ou jours.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.