iOS 26 floute le fond d'écran de l'écran always-on

Depuis son introduction sur l’iPhone 14 Pro, l’affichage permanent d’Apple a offert une version allégée de l’écran de verrouillage, affichant des éléments essentiels comme l’horloge, la date, les notifications et les widgets. Avec iOS 26, Apple introduit un changement significatif qui pourrait ne pas convenir à tous : le fond d’écran de l’écran de verrouillage est désormais flouté par défaut lorsqu’il est atténué. Voici comment revenir à l'ancienne version.

Une nouveauté iOS 26

L’effet de flou par défaut de l'écran always-on vise à améliorer la lisibilité de l’horloge et des widgets, les faisant ressortir. Cependant, cette modification occulte quelque peu le fond d’écran choisi, qui est pour beaucoup un attrait clé de l’affichage permanent. Si vous préférez un affichage épuré et axé sur l’utilité, le flou est la solution (le mieux étant de désactiver le fond - via le réglage adéquat - pour maximiser la batterie). Mais si l’objectif est de mettre en valeur votre fond d’écran, cet effet est néfaste.

Options de personnalisation

Comme souvent, Apple propose quelques options pour ses clients. Dans Réglages > Affichage et luminosité > Affichage permanent, un nouvel interrupteur permet de désactiver le flou, restaurant ainsi la vue originale du fond d’écran atténué mais net. Vous pouvez également choisir d’afficher ou non le fond d’écran et d’afficher les notifications, permettant un équilibre entre fonctionnalité et personnalisation.

Comparaison avec iOS 18

Dans iOS 18, l’affichage permanent fonctionnait de manière similaire à iOS 26 (et ses nombreuses nouveautés), atténuant l’écran de verrouillage tout en le maintenant visible lorsqu’il est verrouillé. L’écran s’éteint complètement dans certaines situations, comme lorsque l’iPhone est retourné, couvert, en CarPlay, en mode Continuité Caméra, en mode économie d’énergie, pendant le mode Sommeil ou à l’heure du coucher.

Vous l'aurez compris, le flou peut améliorer la confidentialité en rendant le fond d’écran moins discernable, mais il pourrait nuire à l’attrait esthétique d’une photo soigneusement choisie. À vous de choisir, selon vos besoins. D'ailleurs, qui désactive l'écran toujours allumé sur son iPhone parmi vous ?