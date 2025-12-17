Faites clignoter l'écran de l'iPhone pour les alertes avec iOS 26.2

Contrairement à certains téléphones Android, les iPhone n'ont pas de LED de notification dédiée qui s'allume pour les appels, les messages ou d'autres alertes. Cependant, Apple propose une fonctionnalité d'accessibilité optionnelle conçue pour les personnes sourdes ou malentendantes : elle fait clignoter le flash LED de l'appareil photo arrière pour fournir un indice visuel lors des notifications entrantes. Avec iOS 26.2, la firme a ajouté la possibilité de faire clignoter l'écran avant également. Un nouvel épisode "iPhone Facile" pour maîtriser son appareil.

Votre iPhone clignote

Même si votre audition est parfaite, un indice visuel pour les alertes peut être utile dans des situations comme au bureau ou dans une bibliothèque où vous ne voulez pas déranger les autres avec des sons. De plus, dans iOS 26.2, vous pouvez choisir de faire clignoter à la fois l'écran et le LED de l'appareil photo. Ainsi, vous verrez l'alerte quel que soit le sens dans lequel votre iPhone est posé sur une table.

Comment activer l'option ?

Suivez les étapes ci-dessous pour activer le clignotement de l'écran pour les alertes sur votre iPhone sous iOS 26.2 :

Ouvrez l'application « Réglages » sur votre iPhone. Appuyez sur « Accessibilité ». Sous « Audition », appuyez sur « Audio et visuel ». Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Clignotement pour les alertes ». Activez « Clignotement pour les alertes ». Ensuite, sélectionnez Flash LED, Écran, ou Les deux.

Dans ce menu, vous trouverez également des boutons pour contrôler si le clignotement se produit lorsque l'appareil est déverrouillé, ainsi que s'il doit clignoter en mode silencieux. De quoi trouver la combinaison parfaite selon vos besoins.



Qui avait déjà activé le flash LED pour les notifications ?