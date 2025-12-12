Astuce : comment savoir si vos AirPods sont en mise à jour

Apple cultive parfois le mystère là où on ne l'attend pas. Les mises à jour des AirPods en sont le parfait exemple : aucun indicateur clair, aucune barre de progression, juste l'espoir que le firmware s'installe pendant que vous chargez vos écouteurs. Un journaliste de Macworld vient pourtant de percer ce secret en découvrant un indice discret mais fiable dans iOS.

Un panneau récalcitrant dans les Réglages

L'astuce se cache dans l'application Réglages de votre iPhone. Lorsque vos AirPods sont actifs ou que leur boîtier est ouvert, un panneau portant leur nom s'affiche en haut de l'écran principal des Réglages. Ce raccourci pratique vous évite de passer par le menu Bluetooth pour accéder aux paramètres de vos écouteurs.

Normalement, ce panneau disparaît en quelques secondes après avoir replacé les AirPods dans leur boîtier et fermé le couvercle. Mais lors d'une mise à jour firmware, ce comportement change complètement. Le panneau persiste plusieurs minutes au lieu de s'éclipser rapidement. Cette observation a été vérifiée à deux reprises sur des AirPods Pro 3, juste après la publication de nouvelles versions du firmware par Apple.

Une connexion qui trahit le téléchargement

Cette particularité s'explique techniquement. La présence du panneau dans les réglages signale une connexion active entre l'iPhone et les AirPods. Pendant l'installation d'une mise à jour, cette connexion doit rester établie car les écouteurs utilisent l'iPhone comme relais pour télécharger le nouveau firmware via le Wi-Fi. Une fois l'installation terminée, le panneau disparaît et le numéro de version reflète le changement.

Apple précise que les mises à jour se déploient automatiquement quand les AirPods sont en charge, à portée Bluetooth d'un appareil connecté au Wi-Fi. Impossible de forcer manuellement le processus, mais au moins cette astuce permet de confirmer qu'une installation est en cours.