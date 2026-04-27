Ce raccourci clavier va changer votre gestion des fenêtres sur Mac

Il existe une multitude de raccourcis clavier sur Mac, mais la plupart des utilisateurs n’en utilisent qu’une poignée au quotidien, faute de tous les mémoriser. Voici justement un raccourci macOS peu connu, dédié à la gestion des fenêtres.

Les raccourcis clavier cachés pour déplacer vos fenêtres

Pendant des années, les utilisateurs de Mac jalousaient Windows pour son Aero Snap : glisser une fenêtre sur le côté de l’écran pour la placer en demi-écran en une fraction de seconde. Apple a longtemps résisté, laissant le terrain libre à des applications tierces comme Rectangle ou Magnet. Tout a changé depuis macOS Sequoia, qui intègre enfin une gestion des fenêtres en mosaïque entièrement native. Et avec elle, un lot de raccourcis clavier que la plupart des utilisateurs n’ont jamais découverts jusqu'à aujourd'hui sur macOS Tahoe.



Le principe est simple : sans toucher à la souris, il est désormais possible de repositionner et redimensionner n’importe quelle fenêtre active grâce à des combinaisons de touches.



La touche Fn associée à Control devient le coeur du dispositif. Fn + Ctrl + Flèche gauche envoie la fenêtre sur la moitié gauche de l’écran, Fn + Ctrl + Flèche droite sur la moitié droite. Mais ce n'est pas tout.

En effet, la combinaison Fn + Ctrl + F la passe en "plein écran", alors que Fn + Ctrl + C la centre sur le bureau. Les flèches haut et bas permettent quant à elles d’occuper respectivement la moitié supérieure ou inférieure de l’écran.



Ces raccourcis sont actifs par défaut depuis macOS Sequoia, mais ils passent totalement inaperçus car Apple ne les met nulle part en avant. Mieux encore, depuis macOS 15.4, il est possible de les personnaliser directement depuis Réglages Système, rubrique Clavier, sans plus avoir à passer par le détour fastidieux des raccourcis d’application. Une simplification bienvenue pour ceux qui souhaitent adapter les combinaisons à leurs habitudes. Tout cela est donc paramétrable dans macOS 26 Tahoe, et nous avions déjà évoqué les possibilités de fenêtrage via les boutons fournis par Apple.

