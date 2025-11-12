Apple Invitations 1.6 : gestion des invités et thèmes de Noël

Apple Invitations affine sa gestion des convives avec sa dernière mise à jour. L'application vient d'accueillir la version 1.6, qui introduit une fonctionnalité pratique à l'approche des fêtes : la possibilité d'indiquer précisément le nombre d'adultes et d'enfants accompagnant chaque invité. Une amélioration qui devrait simplifier l'organisation de nombreux événements familiaux et professionnels.

Une précision bienvenue pour les organisateurs

Cette nouveauté permet aux hôtes d'autoriser leurs invités à décomposer leur RSVP en distinguant adultes et enfants. Une distinction qui peut s'avérer cruciale pour adapter les activités, prévoir les repas ou simplement gérer l'espace disponible. Fini les approximations et les mauvaises surprises le jour J : l'organisateur dispose désormais d'une vision claire de la composition réelle de ses convives. Cette fonctionnalité répond à un besoin concret exprimé par plusieurs utilisateurs de l'application depuis son lancement en février 2025.​

Une application qui mûrit progressivement

Disponible gratuitement sur l'App Store et accessible depuis iCloud.com, Apple Invitations nécessite toutefois un abonnement iCloud+ (à partir de 0,99€/mois) pour créer des événements. Les invités peuvent quant à eux répondre sans frais. L'application a récemment enrichi son catalogue de fonds personnalisables avec des visuels festifs — à l'occasion des fêtes de fin d'année — et propose même un widget compte à rebours pour l'écran d'accueil. Cette mise à jour 1.6 intègre également les traditionnelles corrections de bugs et améliorations de performances. Apple continue manifestement de développer cet outil collaboratif, qui s'inscrit dans sa stratégie d'enrichissement de son écosystème de services.​

