Apple Watch : 10 ans après, quel avenir pour la smartwatch ?

watch ipa iphoneDix ans après son lancement, l'Apple Watch règne en maître sur le marché de l'horlogerie connectée. Avec près de 33 millions d'unités écoulées annuellement, elle dépasse même l'ensemble des montres suisses exportées. De fait, Apple est l'entreprise qui vend le plus de montres au monde, connectées ou non. Pourtant, derrière ce succès commercial indéniable se cache une réalité plus nuancée : Apple peine à insuffler une véritable nouveauté à chaque génération, tandis que les utilisateurs conservent leurs modèles plus longtemps. La montre connectée de Cupertino a beau dominer son segment, elle n'a jamais vraiment transcendé son statut de gadget technologique pour devenir l'objet de désir intemporel qu'Apple espérait.

Un succès commercial sans âme

apple store apple watch 10

L'Apple Watch s'est imposée comme la montre la plus vendue au monde, toutes catégories confondues. Un exploit qui mérite d'être souligné, d'autant que la marque à la pomme a réussi à créer une habitude chez des millions de personnes qui ne portaient jamais de montre auparavant. Les enfants, les sportifs occasionnels, les technophiles, les personnes âgées : tous ont trouvé une raison d'adopter ce petit écran rectangulaire à leur poignet.

Mais voilà, Apple n'est jamais parvenu à transformer sa smartwatch en véritable accessoire de mode. L'échec retentissant de l'Apple Watch Edition en or massif, vendue jusqu'à 17 000 dollars en 2015, illustre parfaitement ce problème. Alors que les montres mécaniques de luxe traversent les décennies en prenant de la valeur, l'Apple Watch Gold est rapidement devenue obsolète, condamnée par l'évolution logicielle et matérielle. Un investissement désastreux pour les quelques acheteurs qui s'y sont risqués.

La collaboration avec Hermès représente certes une tentative plus réussie de légitimité dans l'univers du luxe. Les bracelets en cuir de la maison française apportent une touche d'élégance bienvenue, mais cette association reste limitée : l'Apple Watch Hermès - testée par nos soins en 2016, demeure le produit le plus cher d'un Apple Store et le plus abordable d'une boutique Hermès. Un entre-deux qui ne trompe personne sur sa nature fondamentale de produit technologique.

apple watch edition gold or
L'Apple Watch Edition en or est un des plus gros échecs d'Apple

Des défis à relever pour l'avenir

Apple se retrouve face à un dilemme : comment continuer à innover sur un produit dont la formule semble avoir atteint sa maturité ? Les nouveautés deviennent de plus en plus faméliques à chaque génération. L'Apple Watch Series 11 n'a aucune nouveauté hardware par rapport à la précédente, à tel point qu'on se demande pourquoi l'entreprise s'entête à en sortir une chaque année. L'Ultra, lancée en 2022 pour séduire les amateurs d'outdoor et justifier un prix avoisinant les 800 euros, n'a pas vraiment bouleversé la donne. Elle reste handicapée par une autonomie médiocre qui nécessite une recharge tous les deux jours, là où des concurrents comme Garmin proposent des modèles tenant deux semaines, avec des fonctionnalités logicielles souvent plus poussées.

apple watch ultra 49 titanium hermes
L'Apple Watch Ultra 3 en collaboration avec Hermès

Le vieillissement rapide du produit constitue un autre obstacle majeur. Contrairement à une montre mécanique qui peut se transmettre de génération en génération, l'Apple Watch dort souvent au fond d'un tiroir après quelques années d'utilisation. Cette obsolescence programmée, bien qu'elle soit involontaire et inhérente à tous les produits technologiques, érode progressivement la confiance des utilisateurs et explique en partie l'allongement des cycles de renouvellement.

Pour l'avenir, Apple devra probablement miser sur l'intégration de capteurs de santé toujours plus sophistiqués, une piste déjà largement explorée avec la détection de la fibrillation auriculaire ou la mesure de l'oxygène dans le sang. L'autonomie reste le talon d'Achille à améliorer drastiquement. L'IA générative conversationnelle peut constituer un autre piste, avec un objet que l'on porte sans cesse au poignet et qui nous connaît mieux que nous même. Mais la vraie question demeure : la montre connectée peut-elle dépasser son statut d'outil quantifié pour devenir un objet émotionnel ? Dix ans après, la réponse semble être non.

12 réactions

Amarok - iPhone premium

Elle n’apporte pas grand chose dans les faits si ce n’est un iPhone déporté sur le poignet. Côté santé elle est pas au top et une autonomie qui est famélique qui en fait un accessoire pour la journée mais pas un compagnon de route fiable sur la semaine

04/01/2026 à 16h37

MaxiMinaj - iPhone

Perso c’est pas un gadget ma Series 11 vaut le coup et le prix pour ce qu’elle offre. Je suis passé d’une 5 à une 11 et je suis très satisfait du hardware et software et des nouveautés pour la santé que je n’avais pas jusqu’à présent. Une caméra et des hauts parleurs stéréo seraient 2 bons ajouts à une montre connectée je trouve. Mais la Series 11 qui est quasi identique à la Series 10 me satisfait beaucoup.

04/01/2026 à 15h05

Stevenmtl - iPhone

Merci pour le témoignage pour la montre garmin, je pense que je regarderai vers la, la prochaine fois. J’ai eu la Watch 0 puis 3 puis 6 et 10. Je pense que l’évolution m’a un peu déçu, en terme de batterie, mais pas seulement. Peu de nouveautés, je pensais que le catalogue d’app serai énorme dans le temps avec plein « d’app killer » et finalement non. Je pense que je regarderai garmin pour le sport. J’imagine que la garmin ne permet pas de répondre au sms mais bon j’imagine que c’est un blocage de la part de Apple.

04/01/2026 à 14h30

Maxomini - iPhone premium

Libérer la créativité des tiers en matière de cadran serait une véritable opportunité pour relancer le joujou, le choix est catastrophique aujourd'hui et ce n'est pas les cadrans fierté qui apporteront le souffle nouveau.

04/01/2026 à 14h11

Rick2024 - iPhone

Je trouve cet article pas en phase avec les possesseurs d’Apple Watch. Il suffit de lire les commentaires. L’Apple Watch est devenue indispensable pour ses possesseurs et a su s’imposer comme un complément indéniable à l’iPhone. Et c’est très fort ! Car il ne s’agit là que de possesseurs d’iPhone qui ont une Apple Watch !

04/01/2026 à 13h43

Samesuffit - iPhone premium

M’ est devenue•… pardon pour la dictée pas clair

04/01/2026 à 12h29

Samesuffit - iPhone premium

Hormis l’autonomie sur un track de plusieurs jours en montagne où j’utilise une petite garming… dans ma vie de tous les jours mon Apple Watch mes devenue indispensable bien que l’on puisse tout faire sans…
( lumière, musique, appels et répondre aux différents réseaux sociaux, suivi hydratation, pas…)

04/01/2026 à 12h28

Anarki - iPhone

L’obsolescence qui est dommage je trouve, la série 5 ne supporte déjà plus les mises à jour..

04/01/2026 à 12h17

Anarki - iPhone

L’obsolescence qui est dommage je trouve, la série 5 ne supporte déjà plus les mises à jour..

04/01/2026 à 12h17

Hugo - iPhone premium

@TheChibrax
Elle a quoi de mieux qu’une Apple Watch Ultra pour le sport ?!

04/01/2026 à 10h56

JordiForti92 - iPhone premium

Merci pour cet article complet. ☺️🙏🏻

J’avoue que l’Apple Watch stagne, mais pour moi, elle me convient à la perfection et fait ce que j’en ai besoin. Je suis comblé. Faudrait juste trouver un moyen pour plus la recharger tous les jours, mais bon 😅 Tous les 2, 3 jours, c’est déjà ça.

04/01/2026 à 10h21

TheChibrax - iPhone

J'ai porté l'Apple Watch plusieurs années. Elle est polyvalente et se marie parfaitement à un quotidien de bureau avec un peu de sport.
Lorsque j'ai voulu pousser l'aspect sport et préparation physique générale, la montre a rapidement atteint ses limites.
Je suis passé sur Garmin depuis 18 mois maintenant. Le seul point négatif est pour moi l'aspect très réussi de la montre, qui est identifiable par tous et se marie à toutes les occasions du quotidien ; là où la Garmin est plutôt typé "sport".
Garmin se démarque rapidement sur l'autonomie et les fonctions sports/santé.
(Je précise que j'ai une Garmin Forerunner de milieu de gamme (350€) permettant une comparaison à budget équivalent.)

04/01/2026 à 10h19

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles