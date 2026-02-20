Rivian lance une application Apple Watch

Comme prévu, constructeur américain de véhicules électriques Rivian a publié une application dédiée pour Apple Watch, destinée aux propriétaires des modèles R1S (SUV) et R1T (pick-up). La marque reste toutefois uniquement disponible outre-Atlantique.

Rivian permet de contrôler sa voiture au poignet

Cette application offre des commandes pratiques directement au poignet. Les utilisateurs peuvent personnaliser jusqu'à quatre actions en un seul appui, comme verrouiller/déverrouiller les portes, ouvrir/fermer les vitres, accéder au coffre avant ou arrière, déclencher l'alarme du véhicule, et d'autres fonctions. En tournant la couronne digitale de l'Apple Watch, on peut aussi régler la température de l'habitacle et la cible de charge de la batterie depuis l'application.



L'application inclut également une complication pour les cadrans de la montre, permettant d'afficher en un coup d'œil le niveau de charge actuel du véhicule.

Rivian avait déjà introduit la prise en charge des clés de voiture dans Apple Wallet pour ses modèles R1S et R1T de deuxième génération. Grâce à la technologie Ultra Wideband, il suffit d'approcher le véhicule pour déverrouiller la porte et démarrer, sans sortir son iPhone (dans la poche ou le sac) ni retirer sa montre Apple Watch.



Pour cette entrée passive, il faut un iPhone 11 ou plus récent (à l'exception de certains modèles comme l'iPhone SE et l'iPhone 16e) ou une Apple Watch Series 6 ou ultérieure.



Sur les modèles R1S et R1T de première génération, la fonctionnalité de clé numérique est plus limitée : on peut verrouiller ou déverrouiller via un appui dans l'application, et « avec l'application ouverte, vous êtes prêt à conduire », selon Rivian.



Pour installer l'application Apple Watch, mettez à jour l'application Rivian sur votre iPhone via l'App Store (dernière version) ; elle s'étendra automatiquement à votre Apple Watch associée.

Disponibilité en France (et en Europe)

Les modèles R1S et R1T mentionnés dans cette mise à jour ne sont pas officiellement disponibles à la vente en France ni dans les autres pays européens. Les livraisons et ventes de Rivian restent concentrées en Amérique du Nord (États-Unis et Canada principalement).



Rivian dispose de pages dédiées sur son site pour plusieurs pays européens, dont la France, mais elles concernent surtout les futurs modèles comme le R2 (un SUV plus abordable dont la production aux États-Unis doit commencer en 2026). Les plans européens ont été retardés : le calendrier initial pour 2027 a été supprimé du site, remplacé par un message vague « Rivian arrive en Europe » sans date précise. L'entreprise priorise clairement le lancement américain du R2, et une arrivée en Europe (éventuellement 2028 ou plus tard) reste incertaine.



Voici, en attendant, la vidéo promotionnelle de l'application Watch de Rivian :

Des importations individuelles pourraient théoriquement être possibles (mais complexes en raison des homologations, normes européennes, adaptations et compatibilité de charge), toutefois aucun réseau officiel de vente, service ou support complet (y compris pour les intégrations Apple) n'existe encore en France. Rivian manifeste toujours un intérêt pour l'Europe, mais cela reste un projet à moyen ou long terme.

Télécharger l'app gratuite Rivian