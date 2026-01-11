CES 2026 : ce bracelet Smartlet permet de porter une Apple Watch et une montre classique

Présenté au CES 2026 de Las Vegas, le Smartlet fait partie de ces accessoires qui suscitent autant la curiosité que le scepticisme. Cette création parisienne propose une solution inattendue à un dilemme très contemporain : comment profiter du suivi santé d'une Apple Watch tout en arborant une belle montre mécanique ? La réponse de David Ohayon, fondateur de la startup, tient en un concept simple mais audacieux : porter les deux montres simultanément sur le même poignet, l'une sur l'autre. C'est peut-être ridicule mais au moins c'est français.

Un système modulaire pensé pour l'Apple Watch

Le bracelet Smartlet se décline en acier inoxydable à partir 350 euros, ou en titane jusqu'à 600 euros. Evidemment, ces tarifs excluent les montres elles-mêmes. Ce que vous achetez réellement, c'est un système de bracelet modulaire compatible avec l'Apple Watch ainsi qu'avec les montres traditionnelles dont l'entraxe des cornes mesure entre 18 et 24 mm. Cela inclut des modèles haut de gamme de Rolex, Omega, Tudor ou TAG Heuer.

Selon le créateur, le concept permet de basculer d'un usage à l'autre selon les besoins du moment. Montre classique visible pour une réunion professionnelle, puis Apple Watch en surface pour consulter ses notifications ou suivre une séance de sport. Le bracelet ajoute entre 9 et 12 mm d'épaisseur sous le poignet, un détail qui pourrait poser problème pour ceux qui ont tendance à cogner leur montre contre les bureaux ou accoudoirs. De plus, le suivi des données de santé peut être compris si l'Apple Watch et nichée du côté intérieur du poignet.

Une niche qui divise déjà

Les premiers retours du salon CES suggèrent que le port est plus confortable qu'on ne pourrait le croire, avec un poids maîtrisé grâce à un design allégé du bracelet. Mais difficile d'ignorer l'aspect pratique : glisser régulièrement une seconde montre sous le poignet expose l'appareil à davantage de rayures et de chocs. Pour les possesseurs de montres de luxe, le risque financier n'est pas anodin.

Le Smartlet vise clairement une clientèle aisée et masculine, avec un marketing axé sur le "gentleman moderne". Cette approche pourrait limiter son adoption, d'autant que des alternatives comme les bagues connectées Oura offrent déjà le suivi santé sans compromettre le style. Reste que ce bracelet témoigne d'une réalité : certains utilisateurs ne veulent pas choisir entre tradition horlogère et technologie Apple, même si la solution proposée reste contestable. Autrement, si vous tenez absolument à porter vos deux montres, mettez-les à chaque poignet et vous économiserez 350 euros.



Si vous êtes convaincu (on en doute), le bracelet est disponible en précommande sur le site smartlet.io.



Au final, est-ce que c'est plus bête que porter son Apple Watch à la cheville ?