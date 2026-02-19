Meta travaille sur une montre connectée IA pour défier l'Apple Watch en 2026

Meta ne compte pas laisser votre poignet à Apple. Après avoir jeté l'éponge en 2022, l'entreprise relance discrètement son projet de montre connectée. Si vous pensiez que le marché s'était stabilisé autour de watchOS, cette annonce prévue pour la fin d'année montre que la concurrence cherche de nouvelles portes d'entrée et évidemment, cette fois-ci, avec de l'IA.

Malibu 2, l'intelligence artificielle au poignet

Le projet porte le nom de code Malibu 2. Oubliez les anciens prototypes équipés d'appareils photo. Meta se concentre désormais sur deux piliers : le suivi de santé et son assistant Meta AI. La montre s'appuiera sur le modèle linguistique Llama pour offrir des interactions vocales, des notifications prédictives et une intégration directe avec WhatsApp ou Instagram.

Cette stratégie s'inscrit dans un écosystème matériel bien précis. Meta a écoulé près de 6 millions de paires de ses lunettes connectées Ray-Ban en 2025. Le succès est tel que la marque a suspendu son déploiement international pour absorber la demande américaine. La nouvelle montre pourrait ainsi servir d'interface de contrôle gestuel pour ces lunettes, remplaçant les expérimentations complexes de bracelets neuronaux. Pour concentrer ses efforts sur ce lancement, Meta a d'ailleurs repoussé la sortie de son casque de réalité mixte « Phoenix » à 2027.

Un défi colossal face à l'Apple Watch

S'attaquer à l'Apple Watch n'est pas une mince affaire. La montre d'Apple domine le secteur et a largement contribué aux nombreux milliards de dollars générés par la Pomme depuis l'arrivée du produit en 2015. En face, le gouffre financier de la division Reality Labs de Meta donne le vertige : plus de 50 milliards de dollars de pertes cumulées depuis 2020, et il est urgent de sortir véritablement un appareil grand public.

Pourtant, l'approche diffère. Là où l'Apple Watch reste fondamentalement une extension naturelle de l'iPhone, Meta envisage sa montre comme le centre de contrôle d'une intelligence artificielle contextuelle, pensée pour fonctionner de pair avec des lunettes intelligentes.

Apple observe évidemment ces mouvements. Les équipes de Tim Cook préparent activement la riposte avec des lunettes connectées, des AirPods équipés de caméras et une version de Siri largement revue pour 2026 ou 2027. La bataille des prochaines années s'éloigne du smartphone pour s'installer sur votre visage et à votre poignet.

Source