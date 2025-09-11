Toutes les Apple Watch sous watchOS 26 bénéficieront de Sleep Score

Avec watchOS 26, Apple introduit Sleep Score, une nouvelle fonctionnalité qui permet de mesurer la qualité du sommeil de manière détaillée. Cette nouveauté ne sera pas réservée à la seule Apple Watch Series 11, mais sera accessible sur tous les modèles d’Apple Watch compatibles avec watchOS 26.

Avec la sortie semaine prochaine de watchOS 26, Apple met l’accent sur la santé et le suivi du bien-être. L’une des principales nouveautés de cette mise à jour est Sleep Score, une fonction qui analyse la qualité de votre sommeil et vous attribue une note détaillée chaque matin. Alors que beaucoup pensaient qu’elle serait exclusive à la toute nouvelle Apple Watch Series 11, Apple a confirmé que de nombreux modèles plus anciens pourront en bénéficier, évitant ainsi de forcer les utilisateurs à changer de montre pour accéder à cette innovation.

Sleep Score : un suivi du sommeil beaucoup plus précis

Sleep Score permet d’obtenir une analyse approfondie de votre sommeil, bien au-delà du simple suivi déjà proposé par l’application Sommeil. Pendant la nuit, l’Apple Watch collecte des données comme la durée totale du sommeil, la régularité de vos horaires de coucher, les réveils nocturnes et la répartition des phases de sommeil (léger, profond, paradoxal).

Le lendemain matin, vous recevez un score global accompagné d’une évaluation claire, classée en cinq catégories : Excellent, Élevé, OK, Faible ou Très faible. L’objectif est d’aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs habitudes et à améliorer leur hygiène de sommeil grâce à des informations concrètes et faciles à interpréter.

Une large compatibilité avec de nombreux modèles

Contrairement à certaines nouveautés passées qui nécessitaient du matériel spécifique, Sleep Score est disponible sur une large gamme d’Apple Watch, à condition qu’elles soient mises à jour sous watchOS 26. Voici la liste complète des modèles compatibles :

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE (2ᵉ génération) et Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra et Apple Watch Ultra 2 et Ultra 3

Même des modèles plus anciens, comme la Series 6, bénéficieront donc de Sleep Score. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui souhaitaient profiter de ce suivi avancé sans investir dans la toute dernière Apple Watch.

Pour fonctionner, cette nouveauté nécessite également un iPhone 11 ou modèle plus récent mis à jour vers iOS 26.

Une alerte d’hypertension plus limitée

En plus de Sleep Score, watchOS 26 introduira prochainement une autre fonctionnalité santé majeure : une alerte d’hypertension. Grâce à de nouveaux capteurs, certaines Apple Watch pourront détecter des signes précoces de tension artérielle élevée et prévenir l’utilisateur.

Contrairement à Sleep Score, cette alerte sera réservée aux modèles les plus récents, car elle repose sur un matériel inédit. Elle sera disponible uniquement sur :

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

Cette nouveauté devrait être déployée dans les mois suivant la sortie de watchOS 26, via une mise à jour complémentaire.

watchOS 26 sera disponible en téléchargement gratuit dès le 15 septembre 2025.