TAG Heuer dévoile les montres Calibre E5 certifiées "Made for iPhone"

TAG Heuer a lancé la montre connectée Connected Calibre E5, abandonnant le système Wear OS de Google pour son propre système d'exploitation TAG Heuer OS et obtenant la certification "Made for iPhone" (MFi) d'Apple. Une première que l'on avait vu venir avec iOS 26.1.

TAG Heuer dévoile la Calibre E5

Disponible en deux tailles, 45 mm et une nouvelle version de 40 mm, la Calibre E5 est équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 5100+. Le modèle 45 mm dispose d’un écran AMOLED de 1,39 pouce, tandis que la version 40 mm est dotée d’un écran AMOLED de 1,20 pouce, tous deux offrant un retour haptique, une luminosité améliorée et une réactivité tactile optimisée.

Développé par une équipe de 60 ingénieurs à Paris, le TAG Heuer OS propose une interface élégante, des animations fluides et une navigation plus rapide via l’écran tactile et les boutons mécaniques. La certification MFi garantit une intégration parfaite avec les iPhones, avec un appairage rapide, une connectivité Bluetooth et Wi-Fi fiable, et des mises à jour fluides avec iOS. Les notifications, les appels et la synchronisation des données de santé fonctionnent sans accroc, résolvant les problèmes de compatibilité rencontrés avec Wear OS. TAG Heuer indique que 70 % des utilisateurs de ses montres connectées les associent à des iPhones



Comme peu ou prou l'Apple Watch 11, la Calibre E5 intègre des capteurs pour surveiller la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin (SpO2), la variabilité de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, la fréquence respiratoire et le comptage des calories, ainsi qu’une boussole, un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre et un GNSS double bande pour une précision GPS accrue. Elle ne prend pas en charge les applications tierces, Google Pay ou la connectivité LTE.



Les fonctionnalités incluent les appels vocaux via un microphone et un haut-parleur intégrés, le contrôle de la musique, des widgets personnalisables et des outils de bien-être améliorés comme l’analyse de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et une application de course gamifiée. L’édition Golf offre un mappage détaillé des trous, une détection automatique des coups et un accès à plus de 39 000 parcours.



L’autonomie atteint jusqu’à trois jours en mode basse consommation pour le modèle 45 mm (deux jours en usage normal) et deux jours pour le modèle 40 mm (1,5 jour avec l’affichage permanent activé). La charge rapide via un socle USB-C fournit une journée d’autonomie en 30 à 40 minutes, avec une charge complète en 90 minutes.

Prix et disponibilité

La TAG Heuer Connected Calibre E5 est disponible dès maintenant dans les boutiques TAG Heuer et en ligne, à partir de 1 550 € en acier. La version Golf est à 2 000 €.

Télécharger l'app gratuite E3/E4 TAG Heuer Connected