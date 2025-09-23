iOS 26.1 ouvre l'iPhone aux montres connectées tierces

Apple semble enfin prêt à ouvrir son écosystème iOS aux smartwatches tierces. Des indices découverts dans la première bêta d'iOS 26.1, publiée lundi, laissent entrevoir des changements significatifs qui pourraient bouleverser l'expérience utilisateur pour les possesseurs d'iPhone adeptes des montres connectées alternatives.

Une fonction de transfert des notifications

L'analyse du code d'iOS 26.1 bêta révèle l'existence d'une fonctionnalité inédite baptisée "Notification Forwarding". Cette fonction permettrait aux utilisateurs de rediriger les notifications de leur iPhone vers des appareils tiers, y compris des smartwatches non-Apple.

Le système semble néanmoins imposer certaines limitations : seul un accessoire pourrait recevoir les notifications à la fois, et l'activation de cette option désactiverait automatiquement les notifications sur l'Apple Watch. Cette approche exclusive reflète la volonté d'Apple de maintenir un contrôle strict sur l'expérience utilisateur, même en s'ouvrant partiellement à la concurrence.

Des frameworks pour faciliter l'appairage

iOS 26.1 intègre également de nouveaux frameworks dédiés à l'appairage d'accessoires, notamment "AccessoryExtension". Bien qu'encore en développement, ces éléments suggèrent qu'Apple travaille sur une méthode simplifiée pour connecter des appareils tiers à l'iPhone.

Cette évolution pourrait répondre aux exigences du Digital Markets Act européen, qui impose une meilleure interopérabilité entre les smartphones et les accessoires connectés. Il reste probable que cette fonctionnalité soit initialement limitée aux utilisateurs européens, à l'image d'autres mesures récentes d'Apple pour se conformer à la réglementation de l'UE.



