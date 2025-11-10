Santé+ : l’IA va s’inviter dans l’app Santé avec iOS 27

À partir de 2026, Apple devrait enfin intégrer plus largement l’intelligence artificielle dans l’ensemble de son écosystème. D’après les informations de Mark Gurman, l’application Santé bénéficierait d’un nouveau service baptisé Santé+ qui sera chargé d'avoquer certains sujets liés à la santé grâce à l'IA.

Apple Health+ : l’intelligence artificielle au service de la santé

Apple prépare une évolution majeure dans son écosystème santé avec l’arrivée d’un tout nouveau service baptisé Apple Health+, attendu pour 2026. Ce projet, longtemps évoqué en interne, devrait combiner les données de santé déjà présentes sur iPhone et Apple Watch avec une intelligence artificielle capable d’analyser et de proposer des conseils personnalisés à chaque utilisateur.

Selon les premières informations, Health+ (Santé+ en français) se présentera comme une extension premium de l’application Santé actuelle. Grâce à l’IA, le service pourra offrir une assistance proactive : interprétation des tendances cardiaques, suivi du sommeil plus précis, détection des signes de stress, ou encore recommandations d’activités physiques adaptées au profil de l’utilisateur. L’objectif est de rendre la prévention et le suivi bien-être plus accessibles, sans nécessiter de consultation médicale systématique.

Apple prévoit également d’intégrer dans Santé+ une série de vidéos éducatives animées par des médecins, des nutritionnistes et des coachs sportifs. Ces contenus visent à accompagner les utilisateurs dans la compréhension de leur santé et à encourager de meilleures habitudes de vie. Parallèlement, un module nutritionnel avancé permettrait de suivre les repas, de détecter les carences potentielles et d’adapter les conseils en conséquence.

Le service s’inscrira dans une refonte globale des outils d’intelligence artificielle d’Apple. Le nouveau Siri, prévu avec iOS 26.4 puis iOS 27, jouera un rôle clé dans cette expérience, capable de répondre à des questions complexes liées au bien-être, comme “pourquoi ai-je mal dormi cette semaine ?” ou “comment améliorer ma récupération après un entraînement ?”.