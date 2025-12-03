🔥 Red Dead Redemption débarque sur mobile grâce à Rockstar !

Encore une fois, vous êtes les premiers au courant ! Red Dead Redemption est disponible sur nos appareils mobiles !



Sorti en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360, Red Dead Redemption a marqué l'histoire du jeu vidéo par son immersion dans l'Ouest américain à une époque où les Dalton et Lucky Luke s'écharpaient. Acclamé par la critique, il est considéré comme l'un des meilleurs jeux de sa génération, plébiscité pour son scénario poignant, son monde ouvert immense et ses mécaniques innovantes. Aujourd'hui, Rockstar Games et Netflix le rendent enfin accessible sur mobile, via l'App Store et Google Play. Une version NETFLIX gratuite pour les abonnés (3,1 Go), ou une édition autonome à 39,99 € pour les autres. Et, bien évidemment, nous n'avons pas pu résister et nous l'avons déjà testé.

Red Dead Redemption débarque sur iPhone et Android

L'histoire

Lorsque des agents fédéraux menacent sa famille, le hors-la-loi repenti John Marston n'a pas d'autre choix que de traquer le gang de criminels qu'il considérait autrefois comme des amis. Dans cet opus plébiscité par la critique et précurseur de Red Dead Redemption 2, le blockbuster de 2018, accompagnez Marston dans son périple à travers l'immensité de l'Ouest américain et du Mexique, alors qu'il se bat pour enterrer son passé sanglant. La version mobile inclut également « Undead Nightmare », la célèbre histoire d'horreur qui transforme le monde en lutte apocalyptique contre une horde de morts-vivants.

Une version optimisée

Disponible pour la première fois sur mobile, cette version propose les expériences solo complètes des deux jeux, y compris du contenu bonus issu de l'édition "Jeu de l'année" et plus. Red Dead Redemption mobile n'inclut pas de contenu multijoueur.



Compatible iPhone 11 et ultérieurs (iOS 18+), iPad 9e génération et plus, cette adaptation brille par ses contrôles tactiles optimisés, le support des manettes (MFi, PS5, Xbox) et deux modes graphiques : fidélité HD à 30 fps ou performance à 60 fps pour une fluidité exemplaire. Après quelques minutes de jeu sur iPhone 16 Pro Max, iPhone Air et iPad Air M2, les graphismes font mouche : textures nettes, éclairages dynamiques et vastes paysages qui rivalisent avec les versions consoles modernisées (PS5, Xbox Series). Mieux, les appareils récents d'Apple ne chauffent pas. Oui, nous n'avons pas peur de le dire, il s'agit d'une belle claque, bien plus fluide au départ que les portages de Resident Evil (bien que les derniers soient plus optimisés).



Rockstar n'a pas négligé sa licence, avec une optimisation magistrale qui permet de profiter du système de tir intuitif et des chevauchées épiques en déplacement. Pour les fans, c'est une révolution.

Points forts

Scénario intemporel et personnages inoubliables : Histoire émouvante de rédemption, thèmes profonds sur la fin de l'Ouest sauvage, twists émotionnels et personnages complexes comme John Marston ; plébiscité comme l'une des meilleures narrations du jeu vidéo.

: Histoire émouvante de rédemption, thèmes profonds sur la fin de l’Ouest sauvage, twists émotionnels et personnages complexes comme John Marston ; plébiscité comme l’une des meilleures narrations du jeu vidéo. Système de tir iconique avec Dead Eye : Ralenti temps pour viser précisément plusieurs cibles, duels tendus et sensation de puissance ; optimisé sur mobile avec vibration pour un feedback immersif et fluide à 60 fps.

Monde ouvert immersif : Exploration vaste de l'Ouest américain et du Mexique, avec Undead Nightmare inclus.

Performances optimisées : 4K à 60 fps, temps de chargement rapides, compatible avec les manettes comme la DualSense (haptique/triggers).

Graphismes améliorés : Textures nettes, meilleure distance d'affichage, UI plus sharp ; sublime même 14 ans après.

Bande-son et doublage exceptionnels : Musique western épique, voix légendaires renforçant l'immersion narrative.

: Musique western épique, voix légendaires renforçant l’immersion narrative. Activités variées et système d’honneur : Chasse réaliste, poker, braquages de trains, choix moraux impactant l’histoire et le monde.

Points faibles

Âge du jeu visible : Contrôles de cheval parfois difficiles, physique ragdoll datée, missions/combats répétitifs.

Absence de multijoueur : Retiré dans ce portage solo uniquement.

: Retiré dans ce portage solo uniquement. Prix élevé : 40 € pour un titre qui date.

Le portage Netflix démocratise ce chef-d'œuvre, préfigurant peut-être un GTA V mobile (on a le droit de rêver !). À 40 € ou gratuit avec Netflix, Red Dead Redemption sur App Store s'impose comme l'indispensable de fin 2025. Allez les amis, l'Ouest nous attend !

PS : si vous avez un abonnement Netflix, le jeu est gratuit sur l'App Store. Sinon, il coûte 40 € :

Télécharger Red Dead Redemption à 39,99 €