Spider Tanks: Cores of Chaos est un très bon jeu gratuit de méchas

Les fans de gros robots qui se tirent dessus viennent de recevoir leur cadeau de Noël en avance : Spider Tanks: Cores of Chaos est disponible dès maintenant sur iOS et Android. Développé par le studio Gamedia, ce brawler multijoueur 3v3 en arène transforme votre smartphone en champ de bataille interplanétaire où des tanks araignées géants s’affrontent sans pitié.

Découvrez Spider Tanks: Cores of Chaos

Le successeur du jeu populaire Spider Tanks est arrivé ! Ici, les tanks personnalisés, les combats 3v3 intenses et les cartes dynamiques se rencontrent dans un mélange parfait de stratégie et de chaos !

Oubliez la simulation lourde et réaliste à la MechWarrior ou Battletech. Ici, on assume pleinement le délire : des méchas à quatre pattes (oui, des quad-mechs, et ils sont étonnamment cool), des armes qui crachent le feu dans tous les sens et des parties nerveuses qui se terminent en moins de dix minutes.

Trois planètes aux ambiances différentes servent de terrains de jeu, et chaque victoire vous rapproche de nouvelles pièces détachées pour customiser et débloquer des versions toujours plus destructrices de votre robot. Le vrai point fort ? L’équité. Aucun pay-to-win. Vos progrès dépendent uniquement de votre talent, de votre maîtrise des mouvements arachnéens et de votre capacité à coordonner les tirs avec vos deux coéquipiers. Pas de packs premium qui ruinent le balance, pas d’avantages cachés : juste du pur talent et du chaos métallique.



Que vous soyez un vétéran des batailles de méchas ou un simple amateur de explosions spectaculaires, le jeu réussit l’exploit de rendre ces bestioles à quatre pattes aussi classes qu’addictives. Même les puristes vont finir par craquer devant la fluidité des combats et le plaisir immédiat.



Si vous avez toujours rêvé de piloter un tank-araignée survolté et de réduire vos adversaires en ferraille sans dépenser un centime de plus que le téléchargement gratuit, Spider Tanks: Cores of Chaos est fait pour vous. Montez dans le cockpit, choisissez vos armes et prouvez que votre équipage est le plus redouté de la galaxie. Disponible sur App Store et sur Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Spider Tanks: Cores of Chaos