La version 3.0 de Wuthering Waves est disponible sur mobile, consoles et PC / Mac

Kuro Games propose sa mise à jour la plus ambitieuse à ce jour, encore plus que la version 2.0 de l'an dernier.



Les fêtes de Noël sont désormais derrière nous et le studio chinois vient de déployer la version 3.0 de Wuthering Waves - considérée comme la plus grande et la plus transformative des mises à jour post-lancement du jeu.

Wuthering Waves : voguez vers Lahai-Roi

Nouveau contenu dans la version 3.0 de Wuthering Waves « Naît pour contempler les étoiles »

Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, dont les appareils Apple, ce patch propulse l’histoire dans de nouveaux territoires tout en introduisant des fonctionnalités d’exploration et de combat inédites.



Intitulée « We Who See The Stars » (ou « Naît pour contempler les étoiles » en français), la version 3.0 ouvre le Chapitre III de la campagne principale. Le ton plonge résolument dans la science-fiction romantique, avec une tension croissante autour d’une menace cosmique à la fois intime et apocalyptique.



La version 3 du jeu propose deux nouveaux actes principaux qui emmènent les joueurs sous les terres gelées des Roya Frostlands jusqu’à Lahai-Roi, une vaste région souterraine façonnée par d’anciens bouleversements climatiques. Isolée depuis des ères, son écosystème a évolué en quelque chose d’unique, d’étrange et de vibrant.L’exploration occupe une place centrale : Lahai-Roi offre un contraste marqué avec les zones précédentes - plus chaude, plus humide et densément stratifiée. Attendez-vous à de nouveaux Échos, à des apparitions de Fantômes, ainsi qu’à de nouveaux Effets de Sonate qui invitent à l’expérimentation dans des profondeurs inexplorées. La traversée bénéficie également d’une amélioration majeure avec la très attendue moto d’expédition pour des déplacements plus rapides et dynamiques.



Deux nouveaux Résonateurs 5 étoiles font leurs débuts : Lynae (Spectro, Pistolets) et Mornye (Fusion, Épée). Leurs kits uniques promettent de nouvelles synergies d’équipe et des bouleversements dans la méta, accompagnés de nouvelles armes signatures, de défis et du mode permanent Opération : Renouveau de la Frontière pour reconstruire et étendre la région.



Le contenu ne s’arrête pas là : un programme d’événements très chargé inclut des quêtes d’exploration, des défis photo, des courses, des activités de détente et des collaborations notables (dont Persona et Sonic) pour occuper les joueurs pendant des semaines.

Voici tous les changements en détail :

Nouvelles armes :

Arme 5 étoiles : Éclateur spectral (Pistolets)

Arme 5 étoiles : Calibrateur stellaire (Épée)

Série « Armes symbiotiques » (5 étoiles) : Cisailles laser (Épée), Fendoir radieux (Sabre), Homogénéiseur phasique (Pistolets), Brassard à pulsation (Gantelets), Astrolabe à bosons (Amplificateur). Les armes de la série « Armes symbiotiques » peuvent être obtenues via « Convier : Armes (Permanence) ».

Nouvelles zones :

Lahai-Roi. Zone comprenant : Voie céleste, Ravine des Canines, Bois de Bjartr, Ruisseau figé, Plateaux de la Renaissance, Plaines gravées, Académie Brandétoile, Désert de la gueule, Regard du Géant. Accessible en suivant le guide de la quête principale Acte III Prologue - « Quand l'inconnu palpite »

Nouveaux Échos :

Hyvatia, Coque de réacteur, Nova jumelle : Canon nébuleux, Nova jumelle : Lame de collapsar, Renne floral, Renne minier, Sabot-de-fer, Explorateur du Trek-spatial, Saccageur à dents de sabre, Rôdeur à dents de sabre, Coléoïde du givre, Coleoïde des rafales, Drone floral, Drone mineur, Araignée de la Terre S4, Zip Zap, Combattant du Tremblement

Nouvelles histoires :

[Quête principale] Acte III Prologue - « Quand l'inconnu palpite »

[Quête principale] Acte III Scène I - « Ce qui brûle sous les terres givrées »

[Quête principale] Acte III Scène II - « Ode à la seconde aube »

[Quête d'exploration] « Là où la lumière prend forme »

[Quête d'exploration] « Motard n°1 »

[Quête d'exploration] « Mélodies perdues »

Nouvelles fonctionnalités :

Nouveau mécanisme de combat : Dissonance

Nouvel outil d'exploration : Moto d'expédition

Nouvelle fonctionnalité de messagerie de la Borne : Canal de Marée

Nouvel événement : Quête principale express - Vers Lahai-Roi

Nouvelles fonctionnalités « Téléchargement des ressources par catégorie » et « Supprimer les ressources » sur mobile

Optimisations :

Optimisation du système de retour « Reprise des marées »

Optimisation du défi « Fantasmes des mille portes »

Ajout d'une interface de style Académie Brandétoile pour le système d'anniversaire

Ajout d'éléments visuels dynamiques dans l'interface de formation d'équipe

Amélioration de l'affichage des interfaces d'événements

Niveau maximal de la Banque des données porté à 30 ; après amélioration, les Échos COST1 et COST3 bénéficieront également d'un taux d'obtention amélioré.

Autres contenus :

« Hologramme tactique : Douleur fantôme » : Sans délire

[Variante d'Écho (Apparence)] Variante : Nova jumelle : Lame de collapsar, Variante : Nova jumelle : Canon nébuleux, Variante : Hache hache

[Sigil] Voyageur du Monde

[Titre] Baigné de Douleur, Briseur de Calamités

[Livrée de moto d'expédition] Arc-en-ciel insouciant, L'élève Abby !

Événements de la version :

[Pionniers de Lahai-Roi] Événement d'exploration de zone

[Capturer l'éclat stellaire] Événement de collecte de photos

[Au-delà des vagues - Lahai-Roi] Événement d'exploration à durée limitée

[Sommet de la Gloire : Duel ravivé] Événement de combat des Échos

[Voix d'une étoile silencieuse] Événement de loisirs

[Formule Brandétoile] Événement de loisirs

[Cadeaux de rentrée scolaire] Événement de connexion (7j)

[Persona Sonic]

Nouveaux modes de jeu :

[Matrice des pions doublés : Pilote] Nouveau défi récurrent difficile

[Réfection des frontières] Nouvel événement permanent

Fort d’une excellente saison des récompenses, Kuro Games a de quoi célébrer : le jeu a récemment remporté le Players' Voice Award aux Game Awards 2025, les PlayStation Partner et Users' Choice Awards, le titre de Meilleur Jeu Ongoing sur Google Play, ainsi qu’un Hollywood Music In Media Award. Pour marquer l’occasion, tous les joueurs recevront 1 600 Astrites (en plus de la compensation habituelle de maintenance) directement dans leur boîte aux lettres en jeu. Plongez dès aujourd’hui dans Lahai-Roi et découvrez la nouvelle ère de Wuthering Waves sur iOS et Android.

Télécharger le jeu gratuit Wuthering Waves