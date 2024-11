Wuthering Waves annonce la version 2.0 et la sortie sur PS5

Après une semaine chargée avec la sortie de la version 1.4 de Wuthering Waves, Kuro Games enchaîne avec l'annonce d'une version 2.0 encore plus ambitieuse, qui sera déployée sur mobile évidemment, mais aussi sur PS5. Oui, le jeu d'action-RPG en monde ouvert prépare son lancement sur la dernière console de Sony.

Wuthering Waves étend son empire

Profitons-en pour rappeler les nouveautés de la version 1.4, intitulée "Quand la nuit sonne" :

Nouveaux Personnages : Camellya, une résonatrice 5 étoiles du type Havoc, utilisant un sabre. Lumi, une résonatrice 4 étoiles du type Electro, avec une épée.

Nouvelles Armes : Printemps acéré, une arme 5 étoiles (sabre). Ancre du Somnoire, une arme 4 étoiles d'événement (sabre).

Événements : Labyrinthe du Somnium : Un événement d'exploration dans le monde onirique du Somnoire. Cadeaux des rêves : Un événement de connexion sur 7 jours. Le Royaume Fantôme : Introduction du nouveau contenu "Amas de fantasmes". Au-delà des vagues : Quêtes d'exploration limitées dans le temps. Combattants du double-enveloppement : Un événement de défi récurrent. Analogue tactique II : Un défi de combat à durée limitée. Ventes Flash Ragunna ! : Un événement de l'Association pionnière. Des événements avec des récompenses doublées comme Accord éclatant et Explorez les Sonoras.

Nouvelle Histoire : Une nouvelle quête d'accompagnement intitulée "Étoiles aux sentiers qui bifurquent" centrée sur Camellya.



En plus de la mise à jour de contenu, Wuthering Waves a été nominé dans la catégorie "Meilleur jeu mobile" aux Game Awards 2024.



Mais surtout, parallèlement à cette reconnaissance, Kuro Games a révélé que la version 2.0 élargira non seulement l'univers du jeu, mais fera également son chemin vers la PlayStation 5, marquant ses débuts sur console et faisant découvrir le jeu à un public plus large.

Un jeu très populaire

Wuthering Waves a attiré un public amateur de titres comme Genshin Impact pour ses mécanismes de combat profonds, ses environnements immersifs et son scénario captivant, le tout se déroulant sur la planète Solaris-3, qui est divisée en six nations.



Alors que l'arc narratif actuel, centré sur Huanglong, touche à sa fin, la version 2.0 présentera aux joueurs Rinascita, une nouvelle région qui enrichira l'histoire et élargira l'expérience de jeu.

Informations sur la date de sortie de la version 2 :

Plateformes : iOS, Android, PC et PlayStation 5

Date de sortie : 2 janvier 2025

Précommandes ouvertes sur PlayStation 5 avec des récompenses spéciales disponibles.

Voici la présentation officielle de cette nouvelle région :



En attendant la sortie sur console, les joueurs mobiles peuvent continuer à profiter du jeu sur App Store pour iOS et sur Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Wuthering Waves