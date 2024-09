Wuthering Waves déploie la mise à jour « Jusqu'au bout du Littoral »

Kuro Games a déployé la très attendue mise à jour 1.3 de Wuthering Waves, enrichissant ce jeu de type action-RPG en monde ouvert avec du contenu inédit, dont la mystérieuse région du Littoral Noir, de nouveaux personnages jouables, et des quêtes supplémentaires. Avec son exploration dynamique, son système de combat sophistiqué et la personnalisation stratégique via le système d’Écho, Wuthering Waves continue d'attirer les joueurs à la pelle depuis sa sortie en mai dernier. Bien que l’histoire prenne un peu de temps à démarrer, elle devient rapidement captivante avec des antagonistes intrigants, même si la difficulté croissante pourrait en décourager certains.

Une énorme mise à jour pour Wuthering Waves

La région du Littoral Noir est un véritable mystère à explorer, divisée en deux zones principales : l'Archipel du Littoral Noir et les Profondeurs de Téthys. Ces environnements regorgent de secrets, d'ennemis redoutables et de paysages fascinants. En explorant ces terres, vous découvrirez peu à peu le passé caché de cette île autrefois isolée, tandis qu'une silhouette bleue laisse entrevoir les dangers à venir dans la nouvelle quête principale.

Pour explorer cette nouvelle zone, vous pourrez compter sur deux Résonateurs inédits. La Gardienne du Littoral, un personnage 5 étoiles, excelle dans les soins, le contrôle de foules et l'amplification des dégâts. Vous pourrez aussi compter sur Youhu, un Résonateur 4 étoiles spécialisé dans la guérison de survie et les compétences de résonance.

De nouvelles armes font également leur apparition, comme la Symphonie Stellaire (5 étoiles) et la série Blazar du Ciel Profond (4 étoiles). Mettez-les à l'épreuve contre le nouveau boss, l'Hérésie du Non-Retour, qui réside à la frontière entre les mondes réels et virtuels. Deux nouveaux Échos, Phantom : Gulpuff et Phantom : Constructeur de Calcaire, sont aussi disponibles.

Enrichissant le contenu narratif, cette mise à jour propose une multitude d'événements et de défis. Que ce soit avec l'événement d'exploration Où les étoiles dorment ou le défi coopératif Finale de conte de fée, vous aurez de nombreuses opportunités de démontrer vos compétences et de remporter des récompenses exclusives.

Un jeu d'aventure à découvrir

Si vous ne savez pas de quoi l'on parle ici, regardez tout d'abord la bande-annonce :

Ensuite, vous pouvez consulter notre test de Wuthering Waves. Pour faire court, Wuthering Waves se distingue par un vaste monde ouvert, une grande mobilité, et un système de combat dynamique, offrant une expérience stratégique unique grâce au système d'Écho, bien que certaines mécaniques, comme la personnalisation aléatoire des personnages, puissent être contraignantes. Malgré des similitudes avec Genshin Impact, le jeu se démarque par des fonctionnalités telles que la course sur les murs, un système de combat plus complexe, et des quêtes non skippables, tout en présentant un potentiel solide comme concurrent sérieux dans le marché des jeux gacha.



Mais le mieux, si vous aimez des jeux d'aventure, c'est de télécharger gratuitement Wuthering Waves. Il est peut-être difficile à prononcer, mais il est facile à installer.

