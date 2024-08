Notre avis sur Wuthering Waves, un nouveau RPG en monde ouvert sur mobile

Wuthering Waves, un nouveau jeu de rôle d'action gratuit en monde ouvert, est désormais disponible dans le monde entier. Signé Kuro Games, les développeurs de Punishing Gray Raven, ce titre graphiquement magnifique est jouable sur iOS, Android et PC. Mais ce sont surtout les possibilités offertes dans l'exploration et les combats qui nous ont attiré. C'est pourquoi nous l'avons déjà testé.

Découvrez Wuthering Waves

Rendez-vous sur l'App Store pour découvrir le tout nouveau Wuthering Waves (un nom compliqué pour les non anglophones), un jeu qui pèse seulement 120 Mo environ au départ, mais qui demande, au premier lancement, un téléchargement additionnel de 6,2 Go. Une fois la douloureuse passée, vous pouvez profiter d'une alternative très intéressante à Genshin Impact, la référence du genre depuis 2020.

Wuthering Waves est un jeu d'action-RPG en monde ouvert caractérisé par ses combats intensifs. En tant qu'un·e Nomade qui se réveille dans ce monde post-apocalyptique, vous aller retouvrer votre passé avec des résonateur·rice·s en explorant librement un monde abondant pour surmonter les repercussions de la Lamentation - la calamité.

Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, regardez la nouvelle bande-annonce de Wuthering Waves ci-dessous :

Notre avis sur Wuthering Waves

Principe du jeu et gameplay

Le scénario de Wuthering Waves démarre tranquillement, mais prend de l'ampleur grâce à des antagonistes convaincants et à des développements plutôt bien pensés. Attention, les quêtes de l'histoire principale ne peuvent pas être sautées, ce qui pourrait décourager certains joueurs.



Le titre de Kuro Games propose un vaste monde ouvert rempli de ressources, d'énigmes et de combats dynamiques. Bien qu'il partage des similitudes avec Genshin Impact, WuWa se différencie par une plus grande mobilité et un système de combat dynamique. Les joueurs construisent des équipes de personnages, chacun avec des compétences uniques, et utilisent le système Echo pour obtenir des boosts et des effets spéciaux, ce qui ajoute de la profondeur stratégique. Ce n'est pas sans rappeler un certain Final Fantasy 7 d'ailleurs.



Le système Echo offre une approche unique de la personnalisation des personnages. Cependant, il présente des difficultés en raison des sous-statuts aléatoires et des ressources nécessaires à l'amélioration. On sent bien que le modèle économique compte beaucoup sur ce point précis.

Difficulté

Le début du jeu est facile, ce qui permet aux joueurs d'apprendre les mécanismes. Cependant, la difficulté augmente progressivement, en particulier dans les défis tactiques à l'hologramme et les activités de fin de partie, qui requièrent une maîtrise des mécanismes de combat et de la composition des équipes.

Durée de vie

On apprécie la variété des possibilités au-delà de l'histoire principale, avec des tâches quotidiennes, des défis de tour et un mode « rogue-like », qui offrent plusieurs façons de continuer à jouer. Bien que les mécanismes basés sur l'endurance garantissent l'obtention de ressources et la progression du personnage, ils peuvent se révéler contraignants à la longue.

Conclusion

Wuthering Waves montre un immense potentiel en tant que concurrent sérieux sur le marché des jeux gacha, ciblant clairement un certain Genshin Impact. Son gameplay accessible, ses mécanismes innovants et son monde ouvert dynamique offrent un mélange de qualité. Même si le jeu n'est pas parfait, avec des traductions approximatives et des bugs ça et là, on peut décemment penser que les développeurs vont rapidement améliorer leur nouveau bébé.



Les comparaisons avec Genshin Impact sont inévitables en raison du genre commun et des éléments de monde ouvert. Cependant, Wuthering Waves va au-delà de la simple imitation, en introduisant des caractéristiques et des mécanismes uniques qui tracent sa propre voie dans le paysage des jeux de gacha.

Similitudes avec Genshin Impact

Exploration d'un monde ouvert

Collection de personnages

Quêtes de l'histoire

Monétisation (système de gacha, niveau du personnage et du compte)

Différences avec Genshin Impact

Tâches quotidiennes et collecte de ressources

Possibilité de courir sur les murs

Système de combat plus complexe, avec des mécanismes de parade

Système d'échos plus facile et un peu différent du système d'artefacts de Genshin Impact

Plus de niveaux nécessaires pour obtenir de l'écho parfait

Système de bannière standard (bannières de personnage et d'arme séparées, avec la possibilité de choisir l'arme 5 étoiles spécifique que vous voulez)

Wuthering Waves (RPG) Prix Gratuit Réalisation 5 / 5 Prise en main 4 / 5 Durée de vie 4,5 / 5 Equilibre In-App 3 / 5 Notre avis 4,5 / 5

Télécharger Wuthering Waves

Si vous êtes convaincu, foncez, vous pouvez dès à présent l'obtenir sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android. Wuthering Waves est un jeu gratuit, mais il propose divers achats dans l'application, de 0,99 € à 99,99 €, notamment pour avoir des Lunites sans effort. On trouve également des abonnements, mais nous ne savons pas encore à quoi ils servent.

